Коклюшкин отказался от приписываемых ему слов после иска от Петросяна

https://static.news.ru/photo/05594a78-bfa6-11ea-8ffb-fa163e074e61_660.jpg Виктор Коклюшкин Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Сатирик Виктор Коклюшкин прокомментировал информацию о том, что Евгений Петросян намерен через суд наказать его за клевету в адрес супруги Татьяны Брухуновой.

Ранее стало известно, что Петросян планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы защитить честь своей молодой жены. Он пожаловался в прокуратуру на оскорбление супруги, которое, по его мнению, нанёс сатирик Виктор Коклюшкин. Юморист уже подал соответствующий иск против своего коллеги.

Одно дело — критиковать и высказывать своё мнение, а другое — высказываться в оскорбительной форме, — отметил писатель.

По его словам, он не критиковал Брухунову. Эти слова ему приписали журналисты. Сам он относится к ней нейтрально, передаёт Teleprogramma.pro.

В начале декабря 2019 года Евгений Петросян женился в пятый раз. Невестой 74-летнего юмориста стала 30-летняя Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Об их отношениях стало известно за год до этого. На тот момент Петросян ещё состоял в браке с коллегой по сцене артисткой Еленой Степаненко.

Как писал NEWS.ru, личная жизнь Петросяна после развода не даёт покоя его поклонникам. На этот раз выяснилось, что он и его молодая избранница Татьяна Брухунова не живут вместе. Сатирику принадлежат две квартиры в комплексе «Садовые кварталы». В этих апартаментах напротив друг друга они и живут.