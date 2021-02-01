«Кого-то предала?»: Максакова ответила на обвинения в предательстве

https://static.news.ru/photo/cde9d2a0-64ab-11eb-91eb-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MaksakovaMaria

Оперная певица и бывший депутат Госдумы ответила на обвинения в предательстве после своего переезда на Украину. Артистка считает, что она свободный человек и вешать на неё ярлыки за это глупо.

Знаменитость поведала, что ей нравится жить в Незалежной. Она хорошо познакомилась с культурой страны и даже выучила её язык. Теперь оперная дива преподаёт и даёт интервью на украинском, хотя до идеального владения языком ей, по её словам, ещё далеко.

От одного того, что я куда-то поехала, кого-то предала? Как можно свободному человеку, переехав, оказаться с таким ярлыком, — заявила в эфире передачи «Судьба человека» Максакова.

Напомним, Мария Максакова вместе со своим супругом депутатом Госдумы Денисом Вороненковым в 2016 году уехала в Киев. В 2017 году на Вороненкова было совершено вооруженное нападение в центре Киева, от полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.

В России же у артистки остались мать и дочь. Её старший сын учится за границей.

Ранее NEWS.ru писал, что певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова рассказала о том, как её встретила родная мать после возвращения с Украины. Артистка отметила, что ей устроили «ледяной» приём.

Знаменитость поведала, что после приземления она сразу же поспешила в Вахтанговский театр. Там после спектакля она попыталась вручить цветы матери, однако та не приняла их. Кроме того, певица надеялась, что родительница пригласит её к себе на разговор в домашней обстановке, но этого не случилось.