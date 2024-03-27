«Кого-то остановит»: Митя Фомин рассказал об отношении к смертной казни Певец Фомин допустил, что возвращение смертной казни «кого-то остановит»

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Митя Фомин

Смертная казнь может остановить кого-то от преступления, но закон должен быть очень четким, сообщил NEWS.ru певец Митя Фомин. По его словам, казнь должна применяться исключительно к тем, чья вина была доказана.

Певец Митя Фомин в беседе с NEWS.ru рассказал об отношении к возможности применения смертной казни к убийцам. Мнением он поделился на фоне унесшей десятки жизней террористической атаки на «Крокус Сити Холл».

Наверное, для людей, которые замахиваются на чужую жизнь и не ставят ее ни во что, будет верным принятие этого решения. Но надо, чтобы и закон был очень четким и подразумевал исключительно наказание людей, у которых доказана вина в том, что они являются убийцами, — сказал певец.

Исполнитель признался: кода смотрит фильмы про маньяков, ему кажется странным, что над ними не издеваются и «не убивают сразу».

Для меня это всегда было загадкой. Насколько, оказывается, мир морален, насколько, оказывается, мир чтит то, во что верит. <...> Но, к сожалению, люди иначе не учатся. Поэтому, скорее всего, как ни варварски это будет звучать, но, наверное, эквивалент кого-то остановит, — объяснил свою позицию Фомин.

Говоря о необходимости вооруженной охраны мест проведения массовых мероприятий, певец отметил, что мы живем в опасное время. Он напомнил, что большое количество кровавых инцидентов происходит в школах.

В школах 100% нужна охрана, которая будет охранять детей. Что касается взрослых людей. Ну, они чем хуже? Получается, что да. Получается, что это так. Пока мы живем в этом времени, пока у нас такой конфликт открытый и ты не знаешь, откуда прилетит, скорее всего, да, скорее всего, придется жить в таком режиме, — заключил исполнитель.

Ранее певица и телеведущая Елена Север заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» важно объединиться и поддержать людей. По ее словам, артисты могут это сделать своим творчеством и песнями. Певец ЮрКисс признался, что решение о возвращении смертной казни после теракта в «Крокусе» должны принимать профессионалы с соответствующими полномочиями. Он добавил, что ему самому хочется сказать «да» этой инициативе.