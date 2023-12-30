Кого из участников вечеринки Ивлеевой «отменят» в Москве на Новый год Составлен список артистов, которых «отменят» в Москве на Новый год

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Джиган, Анастасия Ивлеева, Анна Асти

Сотрудникам столичных учреждений, отвечающих за проведение новогодних представлений в различных парках города, разослали ссылки на стоп-листы музыкальных исполнителей, которые приняли участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Что об этом известно?

Кто из артистов попал в стоп-лист

По информации канала, в стоп-листах фигурируют песни Димы Билана, Лолиты, Глюкозы, Анны Аsti, Филиппа Киркорова, Джигана и Vacio. Помимо этого, из парковых праздничных представлений исключили композиции на иностранном языке.

«Сегодня сотрудники столичных учреждений, отвечающие за проведение новогодних представлений в парках Москвы, получили рассылку в рабочие чаты от начальства со стоп-листом. В нем, по словам работников, перечислены артисты, песни которых нельзя будет использовать в праздничных программах», — говорится в публикации Telegram-канала «Осторожно, новости».

На какую сумму оштрафовали Ивлееву

Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки. Блогер присутствовала в зале суда и даже иногда улыбалась.

В материалах дела говорится, что Ивлеева организовала мероприятие, известное как almost naked, в котором приняли участие не менее 200 человек. Как сообщили в суде, в ходе его проведения были допущены нарушения общественного порядка.

«В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Фото: t.me/moscowcourts

Кто еще кроме звезд шоу-бизнеса мог присутствовать на «голой» вечеринке

По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», на «голой» вечеринке Ивлеевой могли присутствовать не только звезды шоу-бизнеса, но и топ-менеджеры крупнейших российских компаний.

Как рассказала каналу администратор московского клуба «Мутабор», на мероприятии были замечены представители «Яндекса» и VK.

Отмечалось, что организацией вечеринки занималась сторонняя фирма, с которой у клуба был заключен договор на 3 млн рублей за аренду помещения. Сотрудница «Мутабора» пояснила в разговоре с каналом, что заведению до сих пор не выплатили 960 тысяч рублей и большую сумму за алкоголь из бара.

По словам администратора, которые передает «ВЧК-ОГПУ», управляющие клубом не были предупреждены о присутствии на мероприятии журналистов.

Почему Ивлеева решила погасить долги перед ФНС

По информации Telegram-канала Mash, долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составлял порядка 137 млн рублей. Такая сумма появилась из-за неуплаты налогов на функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.

«Изначальная сумма неуплаченных налогов переваливала за 150 млн рублей, из которых Ивлеева уплатила лишь 13 млн. Остальное не занесено до сих пор, поэтому и была назначена налоговая проверка», — пишет Telegram-канал.

Издание KP.RU сообщило, что блогер практически погасила все свои долги перед ФНС. Уточняется, что последний к настоящему моменту платеж телеведущая совершила 29 декабря.

«У Насти еще есть время погасить весь долг, до 31 декабря это можно сделать», — заявил источник KP.RU в ФНС.

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