«Ко мне с бокальчиком не подходите!»: Бузова назвала свою дозу алкоголя Бузова заявила, что приходить к ней в гости можно минимум с одной бутылкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова в интервью Эвелине Бледанс на шоу «Человек-невидимка» в эфире «ТВ-3» рассказала, что не понимает людей, которые выпивают за вечер один бокал алкоголя. Она заявила, что в гости к ней нужно приходить «минимум с одной бутылкой». Бузова также подчеркнула, что обычно ей не хочется выпивать на ночь.

Я не понимаю людей, которые говорят: «Ну давай выпьем по бокальчику». Как можно выпить бокальчик, ребят? Вы, если пьете бокальчик, можете ко мне с бокальчиком даже не подходить. Ты либо пьешь, либо нет. Если ко мне в гости придешь, [нужно приносить] минимум бутылку. Вторая у меня найдется. У меня есть винный шкаф, — пояснила Бузова.

Ранее Бузова намекнула, что, будучи в отношениях с Давой (Давидом Манукяном), она подвергалась домашнему насилию и унижениям. По словам певицы, она максимально дистанцировалась от бывшего возлюбленного, потому что отношения с ним были ненормальными. Певица добавила, что не видит другого решения, кроме как полностью исключить Манукяна из своей жизни.

Вместе с тем певица добавила, что любила Даву и открывала ему свою душу. Она призналась, что благодарна ему, так как он стал первым человеком, которому она смогла довериться после развода с мужем.

Употребление алкоголя вредит здоровью.