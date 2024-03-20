«Ко мне на кладбище»: российский шоумен вызвался исправить Кологривого Стас Барецкий пообещал исправить Кологривого работой на кладбище

Шоумен Стас Барецкий в комментарии для NEWS.ru заявил, что только он может исправить звезду сериала «Слово Пацана» Никиту Кологривого. Артист считает, что его коллеге поможет рытье могил на кладбище.

Кологривого — ко мне на кладбище. Рыть могилы. Я его исправлю. Это первое. Второе — человек поймал звездную болезнь. Это все плохо закончится, слабая психика у человека, не понимает, что делает. Снялся в одном фильме, и думает, что он какая-то суперзвезда, — заявил Барецкий.

Шоумен считает, что Кологривый пытается быть вторым Алексеем Паниным, но подражание скандально известному актеру «плохо кончится». Исправить молодую звезду может только он, заверил Барецкий.

Парня нужно спасать, пока он не стал [Алексеем] Паниным. Кладбище — это для юмора, конечно. Парень катится в нижний интернет. Хочет? Пожалуйста. Он не актер, просто поучаствовал в популярном проекте. Жалко пацана, он мог бы сделать намного больше. Мне его очень жалко, — признался шоумен.

По словам Барецкого, сначала начинающие звезды «становятся участниками известных проектов», но потом стают негодяями и «занимаются ерундой». Он призвал Кологривого продолжить сниматься и покорять вершины кинематографа, снимать кино самому.

Я Леху знал, он у меня жил неделю, когда дочь спасал. И чем закончилось — обиделся на всех. Так и Кологривый. Я бы понял, если бы он изначально занимался чушью, чтобы попасть в крутой проект. Тут все наоборот, — заключил шоумен.

Ранее глава «Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что в отношении Никиты Кологривого следует возбудить уголовное дело после дебоша, который он устроил в заведении Tangiers Lounge в Новосибирске. По его словам, подобные поступки недопустимы и заслуживают общественного порицания.