«Клоунада и крик петуха»: россияне раскритиковали победителя шоу «Голос»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Богдан Шувалов

Победителем нового сезона шоу «Голос» стал ученик Полины Гагариной Богдан Шувалов, однако пользователи Сети не согласились с таким результатом, передает The Voice. Поклонники шоу считают, что исполнитель устроил на сцене «клоунаду». При этом пение артиста они сравнили с «криком петуха».

Ну и зачем клоунада в этой простой песне? <...> Верхние ноты похожи на крик петуха! — пишут зрители.

Известно, что Шувалов исполнил песню «Единственная» Олега Газманова. Он победил в шоу с результатом 35,4% голосов. Второе место занял Георгий Русских с отставанием на 2,3%.

Впервые за все сезоны «Голоса» разочарование от победителя, столько фальшивых нот, давал «петуха» в каждой песне. Ну если визг и фарфоровые зубы — это теперь номер 1, то мои соболезнования, — написал еще один пользователь.

Ранее народная артистка СССР Алла Пугачева поддержала финалиста музыкального шоу «Голос» Георгия Русских. Примадонна опубликовала скриншот выступления 20-летнего музыканта. Молодой певец в ответ поблагодарил Пугачеву за поддержку. Некоторые пользователи подчеркнули, что, несмотря на отъезд из России, артистка продолжает следить за российскими звездами и поддерживать юные таланты, продвигая их по карьерной лестнице.