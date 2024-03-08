Клип в детдоме, новая песня, подарок Фадеева: последние новости о SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новую песню. О чем эта композиция, правда ли, что он снял клип в детском доме, при чем здесь Максим Фадеев?

Какую песню выпустил SHAMAN

SHAMAN выпустил новую песню, которая называется «Мама». В тексте композиции лирический герой признается в чувствах к родительнице и подчеркивает, что готов отдать за нее всё, что у него есть.

«Я все отдам на свете, мама, знай! Ты только до меня не умирай! Меня за эти мысли не ругай», — поет Дронов в новом треке.

Съемки клипа проводились в одном из детских домов Тулы. Именно в этом городе родился и вырос будущий музыкант. В ролике SHAMAN играет на пианино, сидя в темном зале. Во время припева к нему подходят дети, которые окружают музыканта, а некоторые обнимают его спины.

«Услышав ее (песню. — NEWS.ru) впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать это простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас и звучащее на многих языках мира одинаково», — рассказал SHAMAN.

Эти кадры перемежаются с видео, на котором Дронов дарит подарки воспитанникам тульского детдома. Во время общения с ребятами SHAMAN вместе с ними поучаствовал в мастер-классе и сделал плакат с отпечатками ладоней. С детьми старшего возраста певец сыграл в видеоприставку и посмотрел мультик. В конце Дронов посмотрел салют с бенгальскими огнями.

Артист подарил воспитанникам детского дома новую одежду, телевизор, приставки, бытовую технику, игрушки. Он также пригласил детей принять участие в одном из концертов своей специальной праздничной программы «ТЫ МОЯ», приуроченной к празднику 8 Марта. Ребята выйдут на сцену вместе с SHAMAN, чтобы выступить для шести тысяч зрителей.

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что спродюсировал новый трек Дронова. В своих социальных сетях он отметил, что композиция дорога его сердцу. Позднее Фадеев отметил, что подарил песню «Мама» Дронову на его день рождения.

«Эту песню я подарил Ярославу на его день рождения. Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел», — поделился Фадеев в соцсетях.

Что сказали о песне «Мама» в исполнении SHAMAN

Поклонники артиста признались, что релиз произвел на них огромное впечатление. В комментариях к клипу россияне пишут, что песня тронула их до глубины души, а некоторые строки пробили на слезу.

«Я вся исплакалась, а всë слушаю и слушаю», — призналась одна из пользовательниц.

«Все на разрыв.... Проплакала всю песню... Такое искреннее выступление...» — отметила другая.

«Ты мне всю душу перевернул! Сижу и реву в три ручья! И вспоминаю свою маму!» — разоткровенничалась третья.

В Сети поблагодарили SHAMAN и Фадеева за выход песни. Россиянам понравились и музыка, и вокал, и текст композиции.

«Исполнение SHAMAN пробирает до мурашек. Спасибо Максу Фадееву за песню», — написали в комментариях.

«Браво творческому тандему Фадеев — Касимцева — SHAMAN», — добавили пользователи Сети.

«Спасибо большое Максиму Фадееву за такие трогательные слова!» — отметила пользовательница Telegram.

За сутки клип посмотрели более 1,6 миллиона человек. Около 100 тысяч человек поставили лайк под клипом артиста, оставив более 10 тысяч комментариев.

«Родные, феноменальный успех всего за половину суток! Спасибо вам за 1 000 000 ваших просмотров клипа „МАМА“ и первое место в трендах YouTube!» — написал SHAMAN в своих соцсетях.

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