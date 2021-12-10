Клип-ответ Моргенштерна Бастрыкину «Домой» возглавил тренды YouTube

Клип Алишера Моргенштерна «Домой», в котором рэпер ответил на обвинения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в торговле наркотиками в соцсетях, возглавил тренды YouTube. Музыкант заявил, что торгует лишь своим лицом и пока не собирается лететь домой, где ему «холодно». За 10 часов видео набрало больше 1,6 млн просмотров.

Клип снят в Дубае на фоне высоток, песков, в люксовом спорткаре и на яхте. В кадре появляется жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина, вместе с которой музыкант покинул Россию после обвинений председателя СК в его адрес. Рэпер назвал свой отъезд из страны «новостью громче, чем камбэк Оксимирона». И заявил, что торгует лишь своим лицом.

Моргенштерн показал, как проводит будни за границей, гуляя по Дубаю «с букетом бабок наперевес». Не уточняя адресата своего обращения в России, он отметил, что «вы можете забрать мой бизнес, но не хэппинесс (счастье. — NEWS.ru)». И просит показать ему, «что правильно» и «где правила».

Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Не хочу пока лететь домой, но когда-то прилечу, — пообещал в клипе исполнитель.

Ранее концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о том, что рэпер собирался вернуться в Россию 9 декабря. При этом представитель музыканта отметил, что «в какой-то четверг он точно вернётся».

Моргенштерн с супругой уехал из России в конце ноября после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что рэпер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными сообщения СМИ о том, что в администрации президента ведут переговоры о возвращении Моргенштерна на родину. Так он прокомментировал информацию, что представители Кремля ведут переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну. По словам некоего собеседника в президентской администрации, Моргенштерн якобы может вернуться в страну, если начнёт сотрудничество с властью «в преддверии 2024 года».