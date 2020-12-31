Климова в натуральной шубе в пол снялась на фоне новогодней ёлки

https://static.news.ru/photo/046f8f80-4be4-11eb-b75d-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: Maria_Remizova/ twitter.com/Global Look Press

Актриса Екатерина Климова в натуральной шубе в пол вслед за Юлией Барановской снялась на фоне новогодней ёлки. Звезда сериалов выбрала облачение, в котором недавно отметилась на одном из столичных раутов.

Актриса снялась в силуэтном чёрном маленьком платье в духе Коко Шанель, украшенным ремнём с серебристой пряжкой. Через плечо Климова накинула дорогие меха, с которыми и запечатлелась у новогодней ёлки. Климова своим видом напомнила поклонникам некую сказочную героиню. Кто-то просто отметил роскошь и стиль образа актрисы.

instagram.com/klimovagram

«Ты настоящая красавица, снегурочка, с Новым годом!», «Ух ты, какая снегурочка, умереть — не встать, с наступающим!», «Восхитительная!», «Шикарная женщина», «Ну чистая звезда!», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Екатерина Климова так обрадовалась неожиданно выпавшему снегу, что решила подшутить над своей 18-летней дочерью. Однако девушке мамина шутка не понравилась.