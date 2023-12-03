«Клевета»: сестра Гуфа отреагировала на новости о брате Сестра Гуфа назвала клеветой новости об отмене его новогодних корпоративов

Фото: Социальные сети

Рэпер Гуф (Алексей Долматов)

Сестра рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Ольга в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опровергла новости о том, что ее брат планирует поставить концертную деятельно на паузу до апреля. Она назвала сообщения об отмене новогодних корпоративов исполнителя клеветой.

Клевета. Прежде чем публиковать что-то, удостоверьтесь в информации. А то попахивает желтой прессой, — написала Ольга.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Алексей Долматов отменил все новогодние корпоративы и решил отложить выступления до апреля. По данным канала, музыкант принял такое решение на фоне стресса после развода. Также, по данным Mash, музыкант находится в Таиланде и просил свою команду не искать его до весны.

До этого Mash писал, что Следственный комитет России инициировал проверку в отношении Гуфа по статье об оскорблении чувств верующих. По данным канала, поводом для проверки послужило видео со священнослужителями, опубликованное исполнителем в Instagram под песню «Тем, кто с нами». Комментариев от ведомства по данному вопросу не было.

Сам рэпер записал видеообращение, в котором извинился за выложенный им ролик. Он назвал свою работу «идиотизмом» и подчеркнул, что не хотел оскорбить ничьих чувств.