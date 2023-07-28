Клава Кока: заключила контракт с Black Star и стала звездой Рассказываем о Клаве Коке, кто ее родители, что говорят о певице и её личной жизни и что Клава Кока делает сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока

В начале карьеры Клаве Коке посоветовали ограничиться пением в кругу семьи, а уже через несколько лет она была удостоена премии МУЗ-ТВ и стояла на одной сцене с лучшими российскими исполнителями на финальном концерте «Песни года». Как развивалась музыкальная карьера Клавы Коки, как ей удалось стать кумиром молодежи, как складывалась ее личная жизнь и чем она занимается сейчас, расскажем в этой статье.

Клава Кока: первые шаги в шоу-бизнесе, поддержка родителей

Клава Кока, она же Клавдия Вадимовна Высокова, родилась 23 июля 1996 года в Екатеринбурге. В семье уже подрастал старший брат Клавдии — Лев. Вскоре у девочки появилась сестра Лада. Родители с ранних лет прививали детям любовь к музыке и развивали их творческие способности. Мама играла на фортепиано. Папа собрал большую коллекцию пластинок. Клава с детства слушала лучшие музыкальные произведения разных жанров.

Девочка увлекалась танцами, фехтованием, рисованием, изучала английский язык. В шесть лет Клавдия поступила в музыкальную школу учиться игре на фортепиано. Она также состояла в джазовом хоре при Свердловской детской филармонии. С этим коллективом Клава побывала во многих российских городах и не раз выступала за границей. Она рано стала солисткой, уверенно держалась на сцене. Опыт джазовой исполнительницы пригодился юной певице в будущем.

Клавдии нравилось импровизировать, сочинять кавер-версии популярных композиций. В восьмилетнем возрасте она написала для бабушки свою первую песню. Через несколько лет школьница разместила в Сети свой новый трек Cause I see на английском языке под псевдонимом Клава Кока. Видеоролик на эту песню привлек интерес молодежной аудитории и набрал сотни просмотров на YouTube. В это время девочка осваивала музыкальные инструменты. Помимо фортепиано она училась играть на четырех видах гитар (акустической, электронной, бас-гитаре и укулеле — гавайской четырехструнной), барабанах и флейте.

Клаве было всего 12 лет, когда она стала зарабатывать деньги, чтобы инвестировать в музыку: на запись песен, создание видеороликов, формирование визуального портфолио. В подростковом возрасте она раздавала флаеры, продавала детские игрушки и выступала на открытых площадках вместе с такими же начинающими артистами. Умение быстро адаптироваться к разным ситуациям, самостоятельно решать свои проблемы и настойчиво преодолевать трудности помогло Коке пробиться в шоу-бизнесе.

В 2012 году будущая звезда достойно выступила на конкурсе «Я — артист», но стать лауреатом этого авторитетного смотра молодых исполнителей ей не удалось. В том же году Клавдия успешно преодолела отборочные туры телевизионного шоу талантов «Фактор А», обойдя более восьми тысяч претендентов из 63 субъектов Российской Федерации. Председателем жюри была Алла Пугачева. Начинающая артистка очень старалась, но тогда ей не удалось пройти этап прослушиваний. После неудачи Клавдию поддержали родители. Они верили в талант своей дочери и поддерживали ее творческие устремления. Высоковы даже решились перебраться в Москву, чтобы создать для детей комфортные условия для развития и самореализации.

Фото: Dmitry Rogulin/Global Look Press Клава Кока, личная жизнь

Клава Кока: творческая биография певицы

Сначала Клава хотела стать продюсером. После окончания школы она отправилась покорять ВГИК. Однако, чтобы стать студенткой прославленного вуза, ей не хватило одного бала. Девушка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС при Президенте РФ), которую успешно окончила по специальности «управление персоналом». Учеба не помешала девушке продолжать заниматься музыкой и сочинять песни, записывать треки и вести авторский YouTube-канал.

В 2015 году Клава Кока приняла участие в телевизионном конкурсе «Главная сцена» (переименованный «Фактор А»), но не смогла пройти в четвертьфинал. Жюри благосклонно отнеслось к конкурсантке из Екатеринбурга, исполнившей песни из репертуара Ирины Аллегровой и Владимира Кузьмина. Однако мэтры российской эстрады отметили недостаточную подготовленность певицы, отсутствие у нее собственного стиля и яркой индивидуальности, хотя Ирина Аллегрова похвалила Клаву за оригинальную трактовку своего хита «Странник мой». Диана Арбенина предложила Коке продолжить работать над собой и попробовать свои силы на телешоу через год. Николай Носков высказался жестче. Он порекомендовал девушке петь для друзей и родителей. Клава поблагодарила жюри за советы, но поступила по-своему.

В ноябре того же года Клавдия Высокова прошла кастинг конкурса «Молодая кровь», организованного лейблом Black Star. В борьбе за главный приз девушке пришлось развлекать публику на уличном концерте, создавать сценический образ на время и в рамках ограниченного бюджета, придумывать сюжеты для необычной фотосессии. Заключительное испытание оказалось самым выигрышным. Конкурсантам нужно было презентовать собственный трек. Для Клавы это был отличный шанс показать свой дебютный сборник «Кусто» из восьми песен, который она выпустила в марте 2015 года. Певица понравилась жюри и победила в конкурсе. После этого Клавдия Высокова подписала контракт с продюсерским центром Black Star.

Весной 2016 года певица выпустила трек «Май», на который был снят клип. Далее она пела дуэтом с Ольгой Бузовой композицию «Если...», которая вызвала одобрительные отзывы подписчиков YouTube-канала Клавы Коки. За семь лет ролик набрал почти три миллиона просмотров. Последующие клипы певицы быстро становились популярными и получали огромное количество ротаций на радио, телевидении и на YouTube и в TikTok. Молодежной аудитории понравились композиции, созданные совместно с другими артистами, в том числе:

«Девочка-пай», при участии Тимати (2018 год)

«Влюблена в МДК» (2019 год). В клипе снимались: Анна Седокова, Ида Галич, Надя Дорофеева, MARUV, Люся Чеботина, Наzима, Катя Адушкина, Юлианна Караулова, Elvira T, Екатерина Варнава, Asti, Бьянка

«Костёр» (2020 год), совместно с Hensy (исполнитель Александр Стратонов)

«Ла-ла-ла» (2021 год). В ролике сыграла кумир Клавы певица Глюкоза, а также блогер Ида Галич и психолог Юлия Яновская

«Нокаут» (2021 год), при участии звезды группы «Руки Вверх» Сергея Жукова и актера Кирилла Попова

«Держи» (2021 год), совместно с Димой Биланом

«Хочешь» (2021 год), при участии Артура Пирожкова

«Шкура» (2022 год), совместно с Мари Краймбрери

В 2021 году Клава Кока была удостоена премии МУЗ-ТВ в номинации «Лучшая коллаборация» за клип на песню «Краш» (более 100 миллионов просмотров), созданный при участии певца и танцора Niletto (Данил Прытков), а также была награждена премией «Песня года» за трек «Покинула чат». В том же году артистка победила в трех номинациях премии Top Hit Music Awards.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Клава Кока, биография

Кто бойфренд Клавы Коки? Личная жизнь певицы

Клава Кока сдержанно отвечает на вопросы о своей личной жизни и с иронией комментирует слухи о возможных романах с коллегами по артистическому цеху. В 17 лет девушка начала встречаться с видеоблогером Дмитрием Курышкиным. Молодые люди были неразлучны. Они вместе отдыхали, путешествовали, посещали публичные мероприятия. Дмитрий сыграл в клипе Клавы на лирическую композицию «Прости». Ролик снимали в Норвегии, около моря. Кока не только стала автором песни, но и режиссером клипа. После выпуска видео поклонники рассчитывали на скорую свадьбу певицы и блогера. Однако их прогнозы не сбылись. После пяти лет отношений пара рассталась. Курышкину было сложно смириться с растущей популярностью Клавы, ее увлеченностью музыкой и колоссальной загруженностью на работе. Мужчина чувствовал себя одиноко и страдал от ревности. Через некоторое время после разрыва Дмитрий пытался вернуть любимую, но Клава кратко обозначила свою позицию, написав в своем аккаунте в соцсети: «The End».

Вскоре у певицы завязались отношения с видеоблогером Дмитрием Гордеем. Роман длился два года. Клава довольно долго не называла имя своего нового избранника, а когда оно стало известно, она изредка выкладывала их совместные фотографии в социальную сеть. Дмитрию не нравилась такая скрытность подруги. Недопонимание привело к размолвкам возлюбленных. Гордей заявил о расставании с Клавой, не предупредив об этом девушку. Позднее он объяснил свой поступок тяжелыми обстоятельствами, никак не связанными с певицей.

После того как в 2019 году Клава Кока снялась в клипе Егора Крида на его композицию «Грехи», СМИ начали писать о начале их романа. Однако артисты опровергали слухи об отношениях и утверждали, что их связывают дружба и любовь к музыке.

Ранее Егор приветствовал появление Клавы в команде Black Star, помогал ей адаптироваться в непривычной для нее обстановке, поддерживал выбор девушки петь кантри и поп. Он был одним из первых, кто снялся в фите на песню Клавы «Я устала» (2017 год). Несмотря на то что в 2018 году Егор покинул лейбл, они продолжали сотрудничать. Кока снялась в клипе Тимати и Крида «Гучи».

Позже Клаве Коке начали приписывать роман с видеоблогером-миллионником, музыкантом и исполнителем своих песен Дмитрием Масленниковым. Так совпало, что после расставания с Гордеем на страничках певицы в соцсетях участились забавные фотографии и смешные ролики с Масленниковым. Дружеские шутки подписчики приняли за роман. Певица не отрицала, что Дмитрий оказывал ей знаки внимания и даже флиртовал — на шоу «Подкаты к Клаве Коке». Клавдия отмечает, что она давно дружит с Масленниковым и относится к нему как к брату.

По словам Клавы, сейчас она не состоит в отношениях. В интервью «Новому радио» Клава рассказала, что хотела бы выйти замуж и стать матерью. В своей новой большой квартире одну из комнат она оставила под детскую.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Клава Кока, родители

Клава Кока: певица на экране и в реальной жизни

Клава Кока сейчас много работает и даже в отпуске снимает клипы. В конце прошлого года певица выступила с грандиозным шоу «Бал Клавы Коки» на сцене крупнейшей в Москве спортивной и концертной площадки — в многофункциональном комплексе «ЦСКА Арена». В июне текущего года певица дала концерт в Сочи, в оформлении которого были задействованы иллюзии и другие визуальные эффекты, которые были придуманы для московского бала. В конце зимы Клава выпустила клип на песню «Замуж» с участием телеведущей Розы Сябитовой, видеоблогера Эльдара Джафарова, актера Антона Шастуна и видеоблогера Карины Кросс. За несколько месяцев ролик на YouTube посмотрели почти 10 миллионов пользователей. Весной артистка выпустила трек «Однажды» совместно с группой Temnee. В июне фанаты получили еще один подарок — композицию «Пятница», которую певица записала в коллаборации с DJ SMASH (Андрей Ширман — диджей, композитор и музыкальный продюсер).

Клава Кока участвует в телевизионных конкурсах в качестве члена жюри. В программе «Битва каверов» на канале СТС она оценивает представленные начинающими исполнителями кавер-версии российских хитов. В развлекательном шоу «Здравствуй, сладкий!» Клава вместе с кондитером-шоколатье Ниной Тарасовой дегустирует десерты претендентов на исполнение заказа знаменитого гостя.

Клава Кока заботится о своей семье: помогает им решить жилищные проблемы, организует отдых на роскошных курортах, преподносит дорогие подарки. Девушка любит проводить свободное время с родителями, братом и сестрой. Они вместе посещают театры, отмечают семейные торжества в ресторанах. Клава любит радовать своих родных и называет семью «самым теплым местом на земле» и «своей наградой».

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