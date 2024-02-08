Клава Кока снимет в клипе школьницу, которую развел на нюдсы «ее менеджер» Певица Клава Кока снимет в клипе обманутую от ее имени школьницу из Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока

Певица Клава Кока встретилась со школьницей из Подмосковья, которую обманули мошенники от имени артистки, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, звезда объяснила 14-летней девочке правила безопасного поведения в интернете, вручила подарок, а также пригласила ее на съемки будущего клипа.

Пусть тебе это будет уроком, не переживай. <...> Ты же в клипе не снялась. Нам нужна будет танцовщица в клип. Если что, напишем, — обратилась Кока к школьнице.

Девочка из Щелково стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей съемки в клипе Коки. Сообщение о «кастинге» школьница увидела в одном из Telegram-каналов, после чего откликнулась на объявление. С ней связался мужчина, который представился менеджером певицы. Чтобы пройти «отбор», девочку попросили снять видео с танцами и отправить обнаженные фото. После выполнения всех условий злоумышленники слили в Сеть интимные снимки школьницы. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Ранее в подмосковном Королеве школьница передала мошенникам через курьера 275 тысяч рублей, которые взяла у родителей. Аферисты позвонили 14-летней девочке по телефону, и она услышала в трубке голос бабушки, которая сообщила об аварии. Затем трубку взял «следователь» и заявил, что она должна собрать вещи и деньги для родственницы. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.