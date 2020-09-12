Теперь — к новой мечте: Клава Кока рассказала о своём самом счастливом дне

https://static.news.ru/photo/bab616d4-f5da-11ea-a81b-fa163e074e61_660.jpg Клава Кока Фото: klavacoca/instagram.com

Певица Клавдия Высокова, известная под сценическим псевдонимом Клава Кока, поблагодарила поклонников за горячую поддержку, которую те оказали ей на первом большом концерте 12 сентября. «ВТБ Арена», на которой было организовано шоу, была полна зрителей.

При этом программа оказалась зрелищной: почитателей исполнительницы удивляли и восхищали яркие и смелые образы, а также необычные постановки номеров, вплоть до полёта артистки над сценой в ванне. Особым гостем вечера стал рэпер Алишер Моргенштерн.

Мой первый стадион, а ведь пять лет назад меня слали со всех музыкальных конкурсов. Милые, никого не слушайте на пути к своей мечте! — написала Кока в Instagram.

Она добавила, что этот день стал самым счастливым в её жизни, который она хотела бы повторять снова и снова.

Однако, призналась певица, теперь у неё есть новая мечта. Но какая именно, она уточнять не стала.

О сценической карьере Кока мечтала много лет. Она писала песни, участвовала в различных музыкальных конкурсах. Её жизнь начала меняться после 2015 года, когда сначала на телешоу «Главная сцена» её раскритиковала группа наставников, в которую входили Диана Арбенина, Ирина Аллегрова, Николай Носков и Валерий Леонтьев, а потом она подписала контракт с лейблом Black Star.

После этого было несколько творческих экспериментов, этап активного видеоблогерства и опыт работы телеведущей на канале «Пятница». Популярность певице два года назад принесла песня «Влюблена в МДК».

Ранее, как писал NEWS.ru, интернет-пользователи упрекнули в плагиате певицу Наzиму. В её треке «Заново» некоторые усмотрели сходство с композицией дуэта Клавы Коки и NILETTO «Краш».