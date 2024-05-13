Клава Кока раскрыла тайну необычного вечернего платья Клава Кока рассказала, что ей подошло платье от Юдашкина 1999 года

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Клава Кока

Певица Клава Кока в рамках седьмой музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS поделилась секретом своего образа. Артистка рассказала, что надела платье коллекции от кутюр Валентина Юдашкина. По ее словам, наряд был создан в 1999 году.

Сегодня я прикоснулась к истории. Это платье 1999 года, это Валентин Юдашкин, кутюрная коллекция. Это платье не видело свет 25 лет. И с момента выхода на подиум никто его не надевал. И случайным классным образом оно на мне село, и сегодня я в нем. Поэтому имею честь прикоснуться к такому потрясающему платью, — призналась певица.

Она рассказала, что платье создано вручную. Кроме того, Кока заявила, что собиралась на светское мероприятие около двух часов.

Ранее Кока отреагировала на скандал между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым. Она призналась, что не является сторонником конфликтов в медиапространстве. Кока отметила, что считает неправильными высказывания Пугачевой как о России, так и об оставшихся в стране артистах.

Так Кока прокомментировала реакцию Пугачевой на слова Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты еще вернутся и, стоя на коленях, будут целовать ноги. Примадонна иронично отметила, что возраст не позволяет ей принять подобную позу, а «нормальные люди» в РФ не возвращаются.