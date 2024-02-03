Клан Пугачевой, скандалы Лазарева, «отмена» Биковича: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Клану певицы Аллы Пугачевой предсказали потерю власти из-за эволюции шоу-бизнеса, Сергея Лазарева уличили в жесткости, актер Милош Бикович остался без роли из-за претензий Украины — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто входил в клан Пугачевой и почему он не вернет влияния?

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что в ближний круг клана Пугачевой входили Валентин и Марина Юдашкины, Александр и Елена Буйновы, артист Борис Моисеев, продюсер Александр Доцман, а также звукорежиссер Александр Кальянов.

К членам клана Пугачевой продюсер добавил певца Валерия Леонтьева. По словам Лаврова, в ближний круг Примадонны также входила Кристина Орбакайте с мужьями и детьми, а также семья Пресняковых. Членам «дальнего круга» дозволялось выступать с Пугачевой на «Рождественских встречах», других сборных концертах, а также появляться на ТВ. По мнению продюсера, многие артисты мечтали об этой возможности.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в комментарии NEWS.ru, что не получится сохранить клан Пугачевой из-за изменений в мире поп-музыки. Он отметил, что продвижением артистов сейчас занимаются стриминговые площадки.

«Сейчас клановость обесценена. Какое-то время влиятельными были структуры, такие как „Русское радио“ и другие радиостанции. Сегодня эти позиции занимают такие соцсети, как, например, „Яндекс“, ВК, поэтому сегодня игроки и лидеры по продвижению — это стриминговые площадки. У каждого времени свои ресурсы и герои, способные решать те или иные вопросы», — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что раньше таких влиятельных, «ресурсных фигур» в шоу-бизнесе, как Пугачева, было немного. Он отнес к ним также Иосифа Кобзона и Льва Лещенко.

«Сегодня таких людей называют продюсерами. Они были в состоянии похлопотать за исполнителя, который попадал в поле зрения. Они были влиятельными в индустрии и в политике тоже. К ним прислушивались, и они могли многое», — отметил Пригожин.

Комментируя отношения жены, певицы Валерии, с кланом Пугачевой, Пригожин пояснил, что Аллы Перфиловой (настоящее имя артистки. — NEWS.ru) не должно было быть в «стае».

«Изначально ее там и не должно было быть. Предыдущий продюсер, бывший муж Шульгин, был категорически против, чтобы Валерия была в стае, и особенно в клане Пугачевой», — сказал он.

Пригожин неоднократно делал заявления в прессе о том, что Пугачева какое-то время «притесняла» Валерию и просила, чтобы ее не приглашали на федеральные каналы.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Алла Пугачева и Валентин Юдашкин

Почему Лазарев ведет себя строго в эфире «Ну-ка, все вместе!»

Певица и телеведущая Ирина Ортман рассказала, что Сергей Лазарев в качестве председателя жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» проявляет себя достаточно жестко. По ее словам, на Лазареве лежит большая ответственность.

«Каждый из нас — это один из ста. А Сергей — лидер сотни, он в итоге за все отвечает. Поэтому и бывает, что он так категоричен в своих оценках. И да, действительно порой ругается. Помню, грозился кого-то даже уволить со „стены“ за необъективную и неконструктивную критику. Может крикнуть: „Все! Уволен!“ У нас, кстати, действительно увольняли экспертов... Эксперты, конечно, могут меняться, но есть костяк, который держится из сезона в сезон», — сказала певица.

В марте 2020 года Лазарев устроил скандал на «Ну-ка, все вместе!». Причиной стала несправедливая, по его мнению, оценка выступления одной из участниц проекта. Во время записи программы певец вступил в жаркий спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили, которому не понравилось, что участница исполняла песню на английском, а не на русском языке.

«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», — заявил Лазарев.

Певец отметил, что он выступает против стереотипов и неаргументированного мнения. Члены жюри, по его словам, должны оценивать конкурсанта не по языку, на котором он поет, а по качеству исполнения, вокальным данным и артистизму.



«Меня самого так часто в этой жизни „судили“ и „затыкали“ из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим», — добавил Лазарев.

Требовательность певец проявляет и в отношении к сервису. В ноябре 2023 года Лазарев рассказал подписчикам в соцсетях о впечатлениях от гостиницы в Перми, куда он приехал в рамках гастролей.

Артист подчеркнул, что номер отеля оказался неубранным, а ванна — старой, грязной и с чужими волосами.

«Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть? Заселился в номер отеля типа „пять звезд“», — сказал Лазарев.

По словам артиста, он не стал устраивать скандал обслуживающему персоналу и переехал после концерта в другой отель.

Администрация пермской гостиницы сделала официальное заявление после слов Лазарева.

«Плохие отзывы об отелях есть всегда, они же и мотивируют двигаться дальше. Более того, гостиничный бизнес, наверное, единственный, который так быстро позволяет получить обратную связь от гостей. Номер, в котором останавливался Сергей Лазарев, стоит в ожидании ремонта, и сейчас разрабатываются проекты его реконструкции. Как только достойный проект реконструкции номера будет разработан, управляющая компания начнет его обновление», — говорилось в сообщении.

30 ноября 2023 года Лазарев отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на ковровой дорожке на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон». Она подошла к артисту и предложила вместе попозировать на камеру, но тот отказал. Артист признался, что ему не стыдно за это.

«У меня не было возможности сфотографироваться со всеми, кто хотел», — сказал певец.

Ранее Волочкова призналась в Telegram-канале ZHARA MAG, что обожает Лазарева, поскольку ей нравится его творчество. Она также отметила, что спела бы с ним дуэтом.

«Серега, я тебя обожаю. Со мной не сфоткался, я хоть сфоткаюсь с твоей фотографией. <...> Давай запишем дуэт крутой. Вот это предложение, подкупающее своей новизной», — сказал танцовщица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лазарев

За что «отменили» Биковича?

Актер Милош Бикович лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос» американской телекомпании HBO. Он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде. Ранее против участия в картине российского-сербского актера активно выступал МИД Украины. Бикович назвал сложившуюся ситуацию торжеством абсурда и поражением искусств.

«Я был бы рад сниматься в „Белом лотосе“ — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — рассказал актер.

Бикович отметил, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой телекомпания HBO решила прекратить сотрудничество.

Ранее МИД Украины выдвинул в отношении Биковича обвинения в поддержке геноцида и призвал HBO отказаться от его кандидатуры на роль в сериале «Белый лотос». После этого ряд известных британских и американских изданий выступили с заявлениями о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию на Украине.

«Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала [СВО], теперь сыграет в третьем сезоне шоу на HBO. Для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное законодательство?» — сообщило украинское дипломатическое ведомстводипломатическое ведомство.

Бикович в 2021 году получил российское гражданство. Он снимался в таких проектах, как «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «Магомаев», «Солнечный удар», «Духless-2», «Лед» и «Холоп».

Читайте также:

«Браво, не прогнулся!»: что сказали в России об «отмене» Милоша Биковича

«Меня травмировали и использовали»: кто обидел Гагарину на шоу «Голос»

Пугачева — все. Михалков «похоронил» Примадонну, ее клан повержен