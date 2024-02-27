«Клала два пальца в рот»: Лерчек рассказала об опасном заболевании Лерчек призналась, что во время первой беременности страдала булимией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины (Лерчек)

Российский блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в интервью YouTube-каналу FameTime впервые рассказала, что несколько лет страдала булимией. По ее признанию, пищевое расстройство случилось во время первой беременности из-за страха набрать вес. Чекалина отметила, что ела все, что находила в холодильнике, после чего вызывала у себя рвоту.

Я жила с пищевым расстройством <...>, ела и не могла остановиться <...>. В ход шло все: какие-то печенья, тостики, на которые я плавила сыр, и ела, ела, ела, какие-то шоколадки <...>. А потом шла и клала два пальца в рот. Я не хотела себе признаваться в том, что это булимия. Кажется, я нигде об этом не говорила. Я думала, что я переела, поэтому пойду, меня потошнит, я ничего плохого не делаю, — рассказала Лерчек.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в размере 504 млн рублей. По его словам, в этой связи одно из уголовных дел в отношении семейства было прекращено. Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем, отметил Бастрыкин.

В отношении супругов Чекалиных было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей. По информации следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, несмотря на то что ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 млн рублей в год. Второе уголовное дело возбуждено по статье об отмывании средств в особо крупном размере.