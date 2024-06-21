Киселев призвал артистов из России учиться патриотизму у коллег с Украины Глава РМГ Киселев: украинские артисты куда патриотичнее российских

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артистам из России следует учиться патриотизму у коллег с Украины, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» глава «Русской Медиагруппы» (РМГ), основатель группы «Земляне» продюсер Владимир Киселев. По его словам, украинские артисты намного патриотичнее российских.

Украинские исполнители, деятели искусств оказались куда патриотичнее наших. Сейчас меня могут обвинить в том, что я «за Украину», но это вовсе не так, — объяснил продюсер.

Киселев отметил, что с первого дня СВО артисты с Украины бросились переводить деньги для ВСУ, отправлять гуманитарную помощь и организовывать благотворительные сборы. По его мнению, это достойно уважения. Однако в России очень мало тех, кто решил помочь своему народу и своей армии.

Так что далеко не лишним было бы взять пример с украинских коллег. Там чиновники, совершенно точно, работу по патриотическому воспитанию, в отличие от нашей страны, не провалили, — добавил продюсер.

Ранее Владимир Киселев заявил, что певец SHAMAN отказался финансово поддержать бойцов СВО. По словам Киселева, после этого в эфире «Русского Радио» не ставят песни этого исполнителя, так же как и некоторых других — Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Олега Газманова.