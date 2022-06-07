Киркоров пришел на мероприятие в пижаме Киркоров посетил мероприятие в костюме от Gucci

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров посетил мероприятие в парке Горького в костюме от бренда Gucci с цветочным принтом. Артист выложил пост в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Пользователи сравнили данный образ с пижамой.

Исполнитель посетил мероприятие в парке Горького «Яндекс Дача» в бежевом костюме с цветочным принтом от итальянского дома моды Gucci. Дополнением к данному образу стали розовые кроссовки на платформе и голубая рубашка. Из аксессуаров Киркоров надел оранжевые очки и зеленую сумку.

Фото с данного мероприятия артист выложил в Сеть, где фанаты бурно отреагировали на данный образ.

«Что за пижама?» — пишет один из пользователей. «Турецкий диван», — комментирует пользователь mishalanker. «Клоун, красивая пижама», — пишет irynaa007. «Клоун», — выражает свое мнение tanyakoshka. «Шут гороховый», — комментирует костюм артиста пользователь olgaaleshickina.

На подобные комментарии певец никак не отреагировал.

Артист не первый раз шокирует общественность своими эпатажными образами и поведением. После жалоб мусульманской и православной общественности был отменен концерт певца в Пятигорске. Волна критики обрушилась на Киркорова после того, как он залез на большой поваленный крест во время одного из номеров. Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что концерт с такой декорацией является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время».