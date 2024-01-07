Киркорова заметили в ресторане в Дубае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российского певца Филиппа Киркорова заметили в ресторане в Дубае, сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Там же опубликовано соответствующее видео.

На кадрах высокий человек со светлыми волосами заходит в двери помещения. Его сопровождает многочисленное окружение. Согласно утверждению авторов канала, Филипп Киркоров направился в ресторан Berezka в Дубае.

Ранее портал Woman.ru сообщил, что народный артист России Филипп Киркоров даст несколько выступлений в Дубае на фоне отмены его концертов на родине. По информации издания, 6 января у артиста запланировано шоу в Chalet Berezka. Портал уточнил, что Киркоров будет давать концерт вместе с шансонье Михаилом Шуфутинским.

Также сообщалось, что что Киркоров потерял 50 млн рублей из-за «отмены» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Его вырезали из целого ряда новогодних шоу, которые должны были принести ему 30 млн рублей. Помимо этого, артист планировал дать концерты, за которые получил бы еще 20 млн рублей.

Также ранее появилась информация об отъезде из России блогера, актрисы и телеведущей Анастасии Ивлеевой, однако девушка опровергла эти слухи. Она опубликовала в социальных сетях видео из Санкт-Петербурга, где, по ее словам, она встречает Рождество с семьей.