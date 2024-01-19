Киркорова «стерли» с афиши «Золотого граммофона» «Коммерсант»: имя Киркорова убрали с афиши «Золотого граммофона» в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Имя народного артиста России Филиппа Киркорова исчезло с городской афиши шоу «Золотой граммофон», которое состоится 25 февраля в Санкт-Петербурге, передает «Коммерсант». При этом фамилия певца сохранилась на цифровых афишах, которые появились в Сети 27 декабря.

Организаторы «Граммофона» пока не комментировали исчезновение Киркорова из анонсов. Премия Русского радио проводится с 1996 года. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» считается рекордсменом шоу — на его счету 23 статуэтки, которые он получал за песни «Огонь и вода», «Просто подари», «Жестокая любовь», «Полетели» и многие другие.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что Киркорова вырезали из сериала «Сваты». По сценарию в одном из эпизодов артист, играя самого себя, внезапно приезжает на экскурсию в винодельню и удивляет своим появлением персонажей сериала. Герой «Сватов» Митя называет поп-короля «дорогим Филиппом» и проводит его по «закромам». Серия была снята в 2010 году. По информации СМИ, на съемки Киркорова пригласил президент Украины Владимир Зеленский, с которым они тогда хорошо общались.

Киркорову стали отменять концерты и убирать из эфиров федеральных каналов после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певец записал видео с извинениями, однако отмены продолжились.