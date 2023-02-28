Киркорова призвали перестать заигрывать с поддержкой Украины Блогер Манукян: Киркорову следует перестать заигрывать с поддержкой Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филиппу Киркорову стоит перестать заигрывать с поддержкой Украины, заявил в беседе с «Царьградом» блогер Вадим Манукян, комментируя появление артиста в эфире канала НТВ в одежде цветов украинского флага. Эксперт считает, что певцу следует более активно выразить пророссийскую позицию и приехать в Донбасс. При этом он подчеркнул, что заявлений в поддержку Украины или с критикой СВО Киркоров не делал.

Я считаю, что стоит не заигрываться. Сегодня он говорит о поддержке России, завтра едет в Америку, послезавтра ещё что-то делает, объезжает весь мир. Он не делает заявлений в пользу Украины, но я считаю, что он должен более активно выразить пророссийскую позицию. Поэтому пора бы Филиппу уже поехать и в Донбасс, — заявил Манукян.

Блогер добавил, что при всей эпатажности Киркорова он вряд ли пытался выступить против России, одевшись в желто-синий наряд. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за простого совпадения.

На мой взгляд, ему стоит внимательнее относиться к своему гардеробу. Я понимаю, что у него очень большие залежи. Но Филиппу Бедросовичу я желаю в его нескончаемом гардеробе найти более внятные образы, — отметил Манукян.

Ранее на Киркорова подали в суд из-за скандального концертного номера, когда во время исполнения песни «Мария-Магдалена» он забрался на христианский крест. Представитель артиста Добровинский считает, что подобные жалобы на певца носят «спекулятивный и заказной характер», а сам номер, напротив, «задуман как поклонение». По мнению адвоката, некие недоброжелатели могут добиваться суда над Киркоровым из-за его политической позиции.