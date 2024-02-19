Киркорова ничто не берет? Почему его вернули, а Чичерина и Скляр без эфиров

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

18 февраля в эфире НТВ в шоу «Маска» появился герой «голой» вечеринки Филипп Киркоров. Правда, предстал он перед зрителем не то в новом, не то в забытом образе — в строгом черном костюме, с классической прической. Никаких перьев, блесков и бус. Неужели Киркорова простили? А как же остальные?

Победило пуританство

Волна народного гнева, поднявшаяся после «голой» вечеринки, казалось, может смыть всех участников из федеральных эфиров. В историю российского шоу-бизнеса, вероятно, войдут извинения в растянутых свитерах и фраза «вошел не в ту дверь».

В какой-то момент казалось, что больше мы ни Киркорова, ни Лолиту, ни остальных звезд на ТВ не увидим. Но 18 февраля Филипп Бедросович появился в шоу «Маска». И, конечно, сразу произвел сильнейшее впечатление — не блестками и перьями, как мы привыкли, а черным классическим костюмом, аккуратной прической, общей сдержанностью.

То есть всем своим видом Филипп Киркоров демонстрировал полное раскаяние и, по всей видимости, согласие с народной волей. Это означает лишь одно: эпоха всевозможных свобод, яркой эстетики, красок и фривольности закончилась. Победило пуританство.

Что дальше?

Непонятно, почему звезды первой величины, завсегдатаи эфиров и телепрограмм, плясавшие в полуголом виде последние тридцать лет, мгновенно принялись изображать раскаяние. Что они его именно изображают, у автора этой колонки нет ни малейшего сомнения. Невозможно пару десятилетий выступать в одном привычном стиле, а потом испытать за него искренний жгучий стыд.

На мой взгляд, Киркоров, как и остальные артисты, просто испугался за гонорары, за эфиры, за концерты. И понять его, если честно, можно.

Да и осуждать трудно: Филипп Бедросович никогда не был революционером. И даже мыслителем никогда не был. Он всегда был лояльным к власти, к своему зрителю и к своим коллегам артистом. И сверхпопулярным стал очень и очень давно: уже в период развала Союза он был известен.

Киркоров — не просто артист. Он — нечто вроде символа эпохи, как и его экс-супруга. И именно его поведение на экране отражает время на протяжении последних нескольких десятилетий.

И его прощение в совокупности с новым стилем — четкий сигнал зрителю: дальше мы все чаще будем видеть на экране одетых в классические костюмы, с ровными проборами и правильными манерами людей. Вспомним еще Иосифа Кобзона и Льва Лещенко.

Фото: Пресс-служба НТВ

А где другие артисты?

Хорошо ли это? Не знаю. Маятник, как правило, качается в обе стороны. И жестко цензурированная советская эстрада когда-то породила целую волну протестной музыки: Ленинградский рок-клуб, Московская рок-лаборатория. Если сегодняшнее «запретительство» обернется чем-то подобным — автор этой колонки только обрадуется.

Кстати, если отойти от шоу-бизнеса и говорить о чуть более сложной музыке. В России большое количество артистов, которые с 2014 года ездят в Донбасс и поддерживают наших ребят: Юлия Чичерина, Александр Скляр, автор пронзительных баллад и солист группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин и другие.

Понятно, что их творчество устроено чуть сложнее, чем «Зайка моя». Но, может, российский зритель заслужил шанс увидеть и их на экране, а не только перья, блестки и абсолютно пластиковую коммерческую попсу?

Вопрос риторический, конечно. Остается ждать возвращения на экраны Лолиты и прочих «раскаявшихся».

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