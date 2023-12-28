Киркорова и Лолиту простили? Звезды «голой» вечеринки устроят новую тусовку Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» с участниками «голой» вечеринки Ивлеевой

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Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал анонс «Зимнего SHOW», в котором должны принять участие звезды с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Состоится ли мероприятие, простили ли певца, Лолиту Милявскую и Диму Билана?

Когда россияне вновь могут увидеть участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Сегодня, 28 декабря, Киркоров на своей станице в социальной сети опубликовал анонс «первой громкой вечеринки года» — «Зимнего SHOW», которая должна состояться 1 января 2024 года на площадке «Live Арена» в Москве.

На официальном сайте мероприятия заявлено, что участниками шоу также станут Лолита Милявская, Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов. Билеты на «Зимнее SHOW» сейчас в продаже, цена стартует от 3000 рублей.

Состоится ли «Зимнее SHOW»

Как сообщал 27 декабря Telegram-канал Baza, организаторы не собирались отменять мероприятие. В то же время были отменены трансляции «Зимнего SHOW» на телеканале «Муз ТВ» и в социальной сети «ВКонтакте».

«Продюсеры, конечно, не знали, что в конце декабря 2023 пройдет одно из самых влиятельных событий в мире российского шоубиза — вечеринка almost naked Анастасии Ивлеевой. Поэтому среди артистов „Зимнего SHOW“ оказались сразу три участника вечера в „Мутаборе“ — Киркоров, Билан и Лолита», — писал Telegram-канал.

Как уточняет Baza, сейчас проведение шоу находится в «подвешенном» состоянии. Билетов на мероприятие продано уже много, а отказ от хедлайнеров будет означать отмену «Зимнего SHOW».

«Никаких указаний организаторам не поступало, однако они решили сами перестраховаться и на всякий случай отменили трансляцию на „Муз ТВ“ и во „ВКонтакте“. Кроме того, из зала решили убрать барную стойку. Чтобы лишний раз „не нервировать народ“», — указывает Baza.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Простили ли Киркорова

Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что звание народного артиста России было присвоено певцу за творчество, поэтому оснований для его лишения за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой нет.

«Вряд ли у Филиппа Киркорова найдут основания для того, чтобы у него каким-то образом забрать звание. А что ставится Филиппу Киркорову в вину? Ему ставят, что он пришел на вечеринку? Ему ставят, что он был одет так, как кому-то не нравится? Человек может быть актером, певцом, режиссером, скульптором, художником, ему присваивается какое-то звание. И из-за того, что он не туда пошел, не так оделся, а если он нудист, например? За что? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике. Пусть даже заслуженно не нравится», — заявил юрист изданию «Подъем».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин создал петицию, в которой призвал лишить Киркорова звания народного артиста после его участия в скандальном мероприятии. Документ подписали более 50 тыс. человек. По словам юриста Елены Сениной, для рассмотрения петиции президентом достаточно 5 тыс. подписей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Простили ли Лолиту после «голой» вечеринки

Россияне начали массово сдавать билеты на ближайшие концерты Лолиты Милявской. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает Telegram-канал RT.

Как уточняет источник, на февральские выступления артистки в подмосковном Чехове не выкуплена даже половина мест. Так, в кассе чеховского культурно-творческого центра «Дружба» заявили, что в городе есть зрители, которые не хотят идти на концерт Лолиты после ее появления на «голой» вечеринке Ивлеевой.

«После такого (вечеринки. — NEWS.ru) не хотим идти на ее концерт», — передает RT слова жителей Чехова.

По данным Telegram-канала, похожая ситуация наблюдается в Раменском, где местные жители узнают, как можно вернуть билеты на шоу Лолиты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

«Кроме того, с сайта Тюменской филармонии исчезла афиша выступления певицы 25 марта. В кассе заявили RT, что не знают причины, но пока концерт не отменен», — пишет источник.

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