Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал анонс «Зимнего SHOW», в котором должны принять участие звезды с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Состоится ли мероприятие, простили ли певца, Лолиту Милявскую и Диму Билана?
Когда россияне вновь могут увидеть участников «голой» вечеринки Ивлеевой
Сегодня, 28 декабря, Киркоров на своей станице в социальной сети опубликовал анонс «первой громкой вечеринки года» — «Зимнего SHOW», которая должна состояться 1 января 2024 года на площадке «Live Арена» в Москве.
На официальном сайте мероприятия заявлено, что участниками шоу также станут Лолита Милявская, Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов. Билеты на «Зимнее SHOW» сейчас в продаже, цена стартует от 3000 рублей.
Состоится ли «Зимнее SHOW»
Как сообщал 27 декабря Telegram-канал Baza, организаторы не собирались отменять мероприятие. В то же время были отменены трансляции «Зимнего SHOW» на телеканале «Муз ТВ» и в социальной сети «ВКонтакте».
«Продюсеры, конечно, не знали, что в конце декабря 2023 пройдет одно из самых влиятельных событий в мире российского шоубиза — вечеринка almost naked Анастасии Ивлеевой. Поэтому среди артистов „Зимнего SHOW“ оказались сразу три участника вечера в „Мутаборе“ — Киркоров, Билан и Лолита», — писал Telegram-канал.
Как уточняет Baza, сейчас проведение шоу находится в «подвешенном» состоянии. Билетов на мероприятие продано уже много, а отказ от хедлайнеров будет означать отмену «Зимнего SHOW».
«Никаких указаний организаторам не поступало, однако они решили сами перестраховаться и на всякий случай отменили трансляцию на „Муз ТВ“ и во „ВКонтакте“. Кроме того, из зала решили убрать барную стойку. Чтобы лишний раз „не нервировать народ“», — указывает Baza.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт»
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»
Простили ли Киркорова
Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что звание народного артиста России было присвоено певцу за творчество, поэтому оснований для его лишения за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой нет.
«Вряд ли у Филиппа Киркорова найдут основания для того, чтобы у него каким-то образом забрать звание. А что ставится Филиппу Киркорову в вину? Ему ставят, что он пришел на вечеринку? Ему ставят, что он был одет так, как кому-то не нравится? Человек может быть актером, певцом, режиссером, скульптором, художником, ему присваивается какое-то звание. И из-за того, что он не туда пошел, не так оделся, а если он нудист, например? За что? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике. Пусть даже заслуженно не нравится», — заявил юрист изданию «Подъем».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин создал петицию, в которой призвал лишить Киркорова звания народного артиста после его участия в скандальном мероприятии. Документ подписали более 50 тыс. человек. По словам юриста Елены Сениной, для рассмотрения петиции президентом достаточно 5 тыс. подписей.
Простили ли Лолиту после «голой» вечеринки
Россияне начали массово сдавать билеты на ближайшие концерты Лолиты Милявской. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает Telegram-канал RT.
Как уточняет источник, на февральские выступления артистки в подмосковном Чехове не выкуплена даже половина мест. Так, в кассе чеховского культурно-творческого центра «Дружба» заявили, что в городе есть зрители, которые не хотят идти на концерт Лолиты после ее появления на «голой» вечеринке Ивлеевой.
«После такого (вечеринки. — NEWS.ru) не хотим идти на ее концерт», — передает RT слова жителей Чехова.
По данным Telegram-канала, похожая ситуация наблюдается в Раменском, где местные жители узнают, как можно вернуть билеты на шоу Лолиты.
«Кроме того, с сайта Тюменской филармонии исчезла афиша выступления певицы 25 марта. В кассе заявили RT, что не знают причины, но пока концерт не отменен», — пишет источник.
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