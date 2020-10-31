Киркоров заявил, что полюбил своих детей только сейчас

https://static.news.ru/photo/e0f57782-1b95-11eb-afa6-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Певец Филипп Киркоров признался, что смог полюбить детей только сейчас. Об этом он заявил в передаче Максима Галкина «Сегодня вечером».

53-летний певец воспитывает двоих детей — 9-летнюю Аллу-Викторию и 8-летнего Мартина. Дети у него появились благодаря суррогатной матери. Сегодня дочь Киркорова учится в третьем классе, а сын в новом учебном году впервые сел за парту, сообщает «Телепрограмма».

Во время передачи Киркоров признался, что лишь в этом году, наконец, узнал своих детей по-настоящему близко. Раньше плотный гастрольный график не позволял ему сблизиться с дочкой и сыном, для которых он был своеобразным «воскресным папой».

Полюбил их только сейчас, за время этого страшного коронавируса. Я открыл для себя целую Вселенную! — заявил певец.

Как писал NEWS.ru, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что не общается со своей бывшей женой Аллой Пугачёвой. Причину этого он не назвал.