Киркоров закричал от страха при виде игуаны на съемках «СамоИронии судьбы!»

Фото: Комеди Клаб продакшн

Король поп-эстрады Филипп Киркоров устроил истерику на съемках новогодней комедии «СамоИрония судьбы!», рассказал изданию «Слово и Дело» креативный продюсер картины Андрей Шелков. По его словам, Киркоров, снявшийся в роли Ипполита, с трудом смог побороть свой страх, когда в одной из сцен ему нужно было взять в руки игуану. Оказалось, что артист до жути боится ящериц и змей. И когда увидел игуану, то начал кричать.

Выносят огромную игуану в бриллиантовом ошейнике, и Филипп начинает кричать! Оказывается, его об этом не предупредили, а он до жути боится ящериц и змей! — сообщил Шелков.

Речь идет о сцене, в которой Киркоров приходит забрать вещи из квартиры Нади. Помимо роскошных костюмов с перьями и других вещей, ему нужно было взять в руки игуану. Шелков утверждает, что Киркоров согласился сняться с игуаной только ради своих детей, которые, в отличие от отца, любят рептилий.

По словам креативного продюсера, сама игуана на съемках не пострадала. А после этой сцены Киркорову уже ничего не было страшно.

Адвокат Александр Добровинский ранее рассказал, что на Киркорова подали в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности. Причиной стал скандальный концертный номер с христианским крестом, в котором авторы жалобы усмотрели оскорбление чувств верующих. Добровинский считает, что на самом деле недоброжелатели хотят наказать артиста за его политическую позицию.