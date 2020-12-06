Киркоров закатил скандал на «Песне года» и разругался с режиссёром

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Филипп Киркоров закатил скандал на фестивале «Песня года» и разругался с режиссёром мероприятия Александром Ревзиным. Знаменитости ссорятся не в первый раз, на этот раз поводом стал выговор в адрес Киркорова от режиссёра.

Киркорову должны были вручить награду за хиты «Ролекс» и «Романы», поэтому накануне Ревзин предупредил его и других, что опаздывать нельзя. Но Киркоров не явился вовремя, за что и получил нагоняй, пишет StarHit.

В ответ Киркоров высказался Ревзину, но уже за сценой. Подобная ссора у короля отечественной эстрады с режиссёром Ревзиным уже была на «Новой волне». А после скандала обиженный певец напомнил публике в соцсетях, что на сцену «Песни года» он выходит уже 30 лет. И первым его хитом на фестивале стала песня «Не смотрите на часы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров в течение нескольких десятилетий выступает на сцене проекта «Песня года». В 2020 году артист решил обратиться к жителям Украины.