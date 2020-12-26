Киркоров захотел, чтоб его похоронили рядом с Басковым

https://static.news.ru/photo/00566d66-4814-11eb-84fd-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Николай Басков рассказал, что однажды его коллега Филипп Киркоров обратился к нему с необычной идеей. Поп-короля российской эстрады возмущает расположение могил любимцев публики далеко друг от друга, поэтому он предложил Баскову, чтобы их похоронили поблизости.

Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим, — рассказал в эфире телеканала «Россия 1» Басков.

Он также рассказал ещё об одном секрете, который объединил их с Киркоровым. На день рождения дочери поп-короля Аллы-Виктории певец Сергей Лазарев привёл своего сына и ненадолго отъехал, а тот рассказал, что у него скоро появится сестра. Так Киркоров с Басковым стали первыми, кто узнал о будущей дочери Лазарева.

Как писал NEWS.ru, Филипп Киркоров намерен завершить 15-летний холостяцкий период в своей жизни и уже готовится к свадьбе с одной из женщин, родивших ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, утверждает актриса и певица Алёна Кравец. Разговоры о том, что Киркоров может покончить с одинокой жизнью, ходят в светской тусовке уже не первый месяц. Известно, что Мартин и Алла-Виктория родились с разницей всего в семь месяцев. Это означает, что их вынашивали разные суррогатные матери. По утверждению Алёны Кравец, Киркоров намерен уже в ближайшее время показать свою избранницу общественности.