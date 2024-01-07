Киркоров выступил в Дубае: что сказал артист о черной полосе в жизни Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступил на сцене в Дубае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров впервые после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой и последовавшей череды отмен его выступлений и телеэфиров вышел на сцену. Это произошло на концерте в Дубае. Что сказал артист о черной полосе в жизни — в материале NEWS.ru.

На что надеется Киркоров

Филипп Киркоров выступил в Chalet Berezka в Дубае. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Заведение было заполнено публикой, зрители тепло встретили короля российской эстрады, подпевали ему и дарили цветы.

В перерыве между песнями Киркоров упомянул о том, что в настоящее время в его жизни наступила черная полоса. При этом он надеется, что скоро снова вернется белая. По словам исполнителя, он не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — заявил певец, обращаясь к собравшейся публике.

По его словам, главное, чтобы не было «мороза в сердце», чтобы люди не «замерзали душой».

«Мы никогда не замерзнем, если в нас будет жить любовь!» — подчеркнул артист.

Чем обернулась «голая» вечеринка для Киркорова

Портал Woman.ru писал, что Филипп Киркоров даст несколько выступлений в Дубае на фоне отмены его концертов на родине. По информации издания, 6 января у артиста было запланировано шоу в месте Chalet Berezka.

При этом, по данным 78.ru, Киркоров потерял 50 млн рублей из-за «отмены» после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Его вырезали из «Голубого огонька», «Песни года», «Зимнего Show» и «Ночи сбывшихся надежд». Эти шоу должны были принести ему 30 млн рублей.

Помимо этого, артист должен был дать концерты, за которые получил бы 20 млн рублей. Есть вероятность, что несколько выступлений, запланированных на январь, тоже не состоятся (еще 10 млн рублей).

«Киркоров, по слухам, несет „королевские убытки“. Из-за отмененных новогодних мероприятий певец потерял минимум 50 млн рублей. Отменены и два больших концерта. Они должны были принести ему около 20 млн рублей. Для любого человека, даже такого уровня, как Киркоров, 50 млн — колоссальная сумма. А, учитывая то, что певец содержит штат из танцоров, обслуги, музыкантов и других людей, такие потери больно бьют по карману», — сообщал источник.

Также после скандала российский исполнитель сделал себе две татуировки. 3 января сообщалось, что музыкант набил себе жука-скарабея на тыльной стороне ладони. Изображение приносит удачу своему владельцу и символизирует перерождение и просветление. Через несколько дней выяснилось, что на пальцах руки Киркорова появилось еще слово king («король»).

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