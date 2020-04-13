Киркоров выставляет на продажу 300 тысяч единиц одежды

https://static.news.ru/photo/7dc697fc-7d36-11ea-9a0e-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров распродаёт одежду и обувь из своего гардероба. Вещей оказалось так много, что певец решил открыть интернет-магазин.

Идея пришла артисту в голову на карантине, когда у него нашлось время заняться своим гардеробом. На продажу пойдут куртки, футболки, брюки, стоимость которых начинается от семи тысяч рублей.

Цель певца — разгрузить гардероб, а не заработать денег в период пандемии, рассказал в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ стилист исполнителя Арсен Айрапетов. На вырученные от продажи средства Филипп Киркоров купит себе новые вещи.

Всего на продажу выставлено 300 тысяч единиц одежды и около трёх тысяч пар обуви. Но откроется магазин Киркорова не раньше осени, так как необходимо провести описание вещей. В каталоге нет кричащих нарядов со стразами и в перьях. Это стильные брендовые вещи, которые прекрасно подойдут людям любого пола и возраста. Некоторые из них Киркоров даже ни разу не надевал.

Не все артисты поняли идею Киркорова. Никас Сафронов сказал, что он никогда не продаёт свою одежду, а раздаёт её нуждающимся. Впрочем, никогда не отказывает художник и в помощи другого рода просителям. Его поддержала певица Ольга Орлова, которая также обновляет свой гардероб, раздавая старые вещи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Разин напророчил звёздам российской эстрады продажу своих коллекционных вещей с аукционов. Этой участи не минуют и Пугачёва, и Галкин, и Киркоров, считает продюсер «Ласкового мая».