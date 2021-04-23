Киркоров впервые высказался о ссоре с Пугачёвой

Филипп Киркоров впервые прокомментировал слухи о своей ссоре с Аллой Пугачёвой. В звёздной тусовке давно поговаривают, что супруги не в ладах, пишет «Собеседник».
Поводом для слухов послужило то, что музыкант
Певец поделился с журналистами своими планами: он готовится к своему дню рождения, а уже в начале мая вместе с Гордиенко полетит в Роттердам, где начнутся репетиции песенного конкурса.
Что касается отношений или разлада с Аллой Пугачёвой, артист сказал:
Я не отвечаю на глупые вопросы.
Как сообщалось ранее, Киркоров и Пугачёва были женаты с 1994 по 2005 год. После развода Примадонна сохранила дружеские отношения с четвёртым экс-супругом. Однако в прошлом году между ними произошла ссора.