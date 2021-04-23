Киркоров впервые высказался о ссоре с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/6b2ab652-a48e-11eb-85cc-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров впервые прокомментировал слухи о своей ссоре с Аллой Пугачёвой. В звёздной тусовке давно поговаривают, что супруги не в ладах, пишет «Собеседник».

Поводом для слухов послужило то, что музыкант не появился на дне рождения бывшей супруги. Причину своего отсутствия на этом мероприятии Киркоров не называет. О своих отношениях с Примадонной певец высказался на Московском кинофестивале, где он появился последним из гостей. Сопровождала его Наталья Гордиенко, которую Филипп учит петь специально для выступления на Евровидении.

Певец поделился с журналистами своими планами: он готовится к своему дню рождения, а уже в начале мая вместе с Гордиенко полетит в Роттердам, где начнутся репетиции песенного конкурса.

Что касается отношений или разлада с Аллой Пугачёвой, артист сказал:

Я не отвечаю на глупые вопросы.

Как сообщалось ранее, Киркоров и Пугачёва были женаты с 1994 по 2005 год. После развода Примадонна сохранила дружеские отношения с четвёртым экс-супругом. Однако в прошлом году между ними произошла ссора.