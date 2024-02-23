Киркоров возвращается на российское ТВ. Какие шоу с ним скоро выйдут?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров вернулся на телевидение после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Какие программы с его участием выйдут в ближайшее время?

Какие шоу с Киркоровым выйдут на НТВ

Первый раз после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Филипп Киркоров появился в эфире канала НТВ 18 февраля.

В первом выпуске пятого сезона программы «Маска» поп-король предстал в необычном образе: изменения коснулись не только его внешнего вида, но и поведения.

«Из эпатажного блондина с осветленными добела волосами он превратился в брюнета с короткой мужской прической. Образ дополнили классические очки. Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — сообщал портал vokrug.tv.

По данным Telegram-канала «Звездная пыль», каждый следующий выпуск «Маски» Киркоров будет менять пиджаки и появляться со своими седыми волосами.

Почему Киркорова могут убрать из «Маски»

Зрители хотят объявить бойкот телеканалу НТВ из-за Филиппа Киркорова в шоу «Маска». Об отказе смотреть НТВ россияне сообщили в комментариях к статье NEWS.ru в «Дзене».

По мнению аудитории, присутствие артиста в проекте после его участия в «голой» вечеринке является проявлением неуважения руководства канала к народу.

«Я и не смотрю теперь „Маску“, и смотреть не собираюсь. Ведь вся команда этого проекта не против, чтобы Киркоров был в жюри, а значит, они не осуждают его, значит, сами такие же. Вот пусть действительно объявят все несогласные зрители бойкот этой передаче. Я уже не смотрю», — написала пользователь Вероника Беспалова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Зрительница Светлана Токарева также заявила, что именно из-за Киркорова не хочет смотреть «Маску».

«Неужели руководству канала плевать на мнение народа?» — указала она.

Пользователь с ником s3r gejs zaharov возмутился, что «быстро забыли выходки голого короля».

По мнению продюсера и режиссера Виктора Кинна, руководство НТВ может лишить Киркорова места в составе жюри «Маски», если зрители массово начнут бойкотировать передачу.

«Если зрители массово, например, объявят НТВ бойкот и не будут смотреть „Маску“ из-за участия Киркорова, то канал может отказаться от Филиппа в жюри под нажимом аудитории», — сказал продюсер NEWS.ru.

Какие шоу с Киркоровым выйдут на ТНТ

В конце декабря прошлого года, после участия в «голой» вечеринке, Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из комедии канала ТНТ «Иван Васильевич меняет все!». Вместо него в фильме сыграл звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

В субботу, 24 февраля, поп-король вернется на ТНТ. Он примет участие в музыкальной программе «Конфетка». Реклама выпуска уже была показана на телеканале.

Telegram-канал Mash также опубликовал фрагмент из реалити-шоу «Сокровища императора» с участием Киркорова, которое снимали осенью прошлого года в Пекине. В кадре музыкант бегает по китайской столице, держа в руках живого гуся.

Передача должна выйти в эфир ТНТ в марте 2024 года.

«Филипп Киркоров душил гуся, бегая по Китаю. На съемках еще одного шоу — из которого его планировали вырезать, но передумали. О круговороте Бедросовича на экранах говорили весь декабрь и январь. Из-за „голой“ тусовки поп-короля роли в „Иван Васильевич меняет все“ и вырезали из новогодних огоньков. После вопросы появились к уже отснятым, но не вышедшим проектам. Один из них — реалити-шоу „Сокровища императора“, которое делали в Китае осенью. Там звезды бились за 14 млн рублей, в том числе Киркоров. Но из-за скандала его участие оказалось под вопросом. Но затем случились извинения и правильные двери. Итог — возвращение на экраны», — сообщил Mash.

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