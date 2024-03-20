Во вторник, 19 марта, в Большом театре состоялась церемония вручения премии BraVo. Филипп Киркоров пришел на мероприятие с Марго Овсянниковой, певицей и бывшей участницей «Дома-2». Он назвал ее музой и «молодой Мадонной».
В разговоре с журналистами Киркоров рассказал, как выступал на Арбате, чтобы заработать на жизнь. По его словам, он никогда не просил помощи у родителей и всегда добивался всего сам.
«Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь. Я никогда не просил у своих родителей ничего: ни помощи, ни поддержки. Всегда все делал сам. Для меня это очень было важно», — отметил Киркоров.
Другими гостями мероприятия стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Михаил Турецкий, Миа Бойко и многие другие. Премии получили певцы Ольга Перетятько, Василиса Бержанская и Иван Гынгазов, а также генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.
Фото гостей церемонии — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Светлана Хоркина на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Оперная певица Анастасия Санья во время выступления в рамках VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Владимир Кристовский перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оперный певец Ильдар Абдразаков и его жена Марика перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оперный певец Иван Гынгазов и его жена Юлия перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певцы Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Михаил Турецкий перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мария Захарова перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Мот (Матвей Мельников) и его жена Мария перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
ЮрКисс (Юрий Киселев) перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Севиль Валиева перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Мария Бойко (Mia Boyka) перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Гусева перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Настасья Самбурская перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оперный певец Иван Гынгазов на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo