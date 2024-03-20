Киркоров вновь вышел в свет с молодой певицей: фото с премии BraVo

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певцы Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Владимир Кристовский перед началом VI церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo

Во вторник, 19 марта, в Большом театре состоялась церемония вручения премии BraVo. Филипп Киркоров пришел на мероприятие с Марго Овсянниковой, певицей и бывшей участницей «Дома-2». Он назвал ее музой и «молодой Мадонной».

В разговоре с журналистами Киркоров рассказал, как выступал на Арбате, чтобы заработать на жизнь. По его словам, он никогда не просил помощи у родителей и всегда добивался всего сам.

«Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь. Я никогда не просил у своих родителей ничего: ни помощи, ни поддержки. Всегда все делал сам. Для меня это очень было важно», — отметил Киркоров.

Другими гостями мероприятия стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Михаил Турецкий, Миа Бойко и многие другие. Премии получили певцы Ольга Перетятько, Василиса Бержанская и Иван Гынгазов, а также генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

Фото гостей церемонии — в галерее NEWS.ru.