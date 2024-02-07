Киркоров установил стеклянный лифт в двухэтажной квартире в Москве «Светский хроник»: в квартире Киркорова на Арбате установили «круглый лифт»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский исполнитель Филипп Киркоров оборудовал свой двухэтажный пентхаус в Филипповском переулке на Арбате стеклянным цилиндрическим лифтом, пишет Telegram-канал «Светский хроник». Видео конструкции выложила в своем блоге дизайнер апартаментов исполнителя, говорится в сообщении. Ролик сопровождался последним треком Киркорова «Слухи», отмечает паблик.

Авторы канала уверяют, что вид из окон в ролике совпадает с видом из квартир ЖК «Филипповский», где находится жилье певца. В сообщении отмечается, что несмотря на сведения об «обедневшем Филиппе Бедросовиче, денег у него хватит еще примерно жизни на три».

Ранее стало известно, что Киркоров снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости.

Сообщалось, что в первую очередь речь идет о частных мероприятиях. Сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч. В стоимость также входит подтанцовка, кроме того, клиентам предоставляют возможность самим выбрать песни из репертуара. Райдер Киркорова также решили сократить, теперь исполнителю достаточно, чтобы в наличии было зеркало в пол, корзинка с фруктами, кола, нарезки, квашеная капуста и низкокалорийный йогурт.