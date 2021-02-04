Киркоров улетел в Майами вместе со своим хореографом

https://static.news.ru/photo/12df97b2-66e3-11eb-ad83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

53-летний певец Филипп Киркоров уехал в Майами для подготовки к съёмкам шоу. Вместе с ним в Америку отправились хореограф Костя Вечерский и звёздный диджей Екатерина Гусева.

Подписчики Киркорова обратили внимание, что певец много времени проводит с Вечерским. Хореограф регулярно выкладывает совместные снимки с артистом. Мужчина написал, что проводить время с Киркоровым — это всегда праздник, сообщает НСН.

Что ни день с тобой, то праздник! Спасибо, дорогой, @fkirkorov за незабываемые эмоции! — подписал один из снимков Вечерский.

Ранее Киркоров проигнорировал юбилей певицы и ведущей Ольги Бузовой. Так артист мог поддержать своего друга Давида Манукяна, которого бросила Бузова. Киркоров публично не поздравил звезду «Дома-2» с праздником и не оставил на своей странице никаких сообщений, посвящённых Бузовой.

Как писал NEWS.ru, Киркоров запретил своей бывшей домработнице Людмиле Дородновой раздавать интервью. В звёздной тусовке говорят, что королю российской эстрады не понравились откровения «тёти Люси» и именно поэтому теперь женщина избегает вопросов об истинных причинах увольнения. Сам Киркоров заявил, что причиной расставания с женщиной стал её преклонный возраст — ей почти 80 лет. Артист подчеркнул, что не имел права заставлять её «летать по всему дому», где даже двое молодых едва справляются.