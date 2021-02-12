Киркоров споёт на выступлении Давида Манукяна в «Танцах со звёздами»

https://static.news.ru/photo/577cff42-6ecf-11eb-b1b9-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров выступит с песней «Немного жаль» в новом номере рэпера Давида Манукяна на шоу «Танцы со звёздами».

В Интернете появилось видео с репетиции романтической постановки. Хит Киркорова прозвучит в новой аранжировке.

В небольшом ролике поп-король исполняет популярные строчки прямо на сцене, а Манукян и его партнёрша Дарья Палей танцуют рядом: облачённый в чёрное рэпер стоит на коленях перед напарницей в белом платье. Трогательный номер, судя по отрывку, будет посвящён несчастной любви, передаёт Пятый канал.

Ранее Давид Манукян анонсировал в социальной сети выход своей новой песни под названием «Обнулила нас», которая посвящена его расставанию с телеведущей Ольгой Бузовой. Певец опубликовал в Instagram фрагмент композиции и её обложку, на которой поклонники увидели силуэты мужчины и женщины, очень напоминающие звёздную пару. Герой песни переживает тяжёлое расставание, рассказывая о том, что его возлюбленная «обнулила всё» и начала новую жизнь.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что заключение брака на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы, писал NEWS.ru.