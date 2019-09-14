https://static.news.ru/photo/20b8f006-d6c3-11e9-b879-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Король российской поп-сцены исполнил песню «Снег», под которую молодые станцевали свой первый свадебный танец.

Выдали нашу КСЮШУ замуж за замечательного парня КОСТЮ, и первый танец молодых под их любимую песню в исполнении вашего покорного слуги, — написал Киркоров в Instagram .

На кадрах видно, как молодожёны, обнявшись, танцуют на сцене. Выбор композиции, по словам Киркорова, был неслучайным. «Снег» — любимая песня Собчак. Артист пожелал новоиспечённым супругам счастливой семейной жизни и заметил, что ни одна пара, у кого он пел на свадьбе, не развелась.

Ранее, как писал News.ru, в РПЦ возмутились шоу, в которое телеведущая превратила свою свадьбу. В частности, как заявил протидиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак.