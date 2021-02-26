Киркоров согласился заплатить 140 млн рублей латвийскому банку

https://static.news.ru/photo/dbc4d500-7838-11eb-927b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что артист готов выплатить банку ABLV Bank AS 140 млн рублей долга.

Юрист отметил, что Киркоров не против выплатить задолженность, но не знает, на какой счёт переводить деньги, так как банка фактически больше не существует. Добровинский подчеркнул, что ситуация в целом находится под контролем.

Как-то пришло письмо о ликвидации банка, и что платить нужно на счёт какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал. Всё это пахло аферой, поскольку заявление «умершего» банка пришло без всякого утверждения от латвийских властей, — сказал адвокат в эфире радио «Говорит Москва».

В 2020 году латвийский банк обратился с иском в Таганский районный суд Москвы с требованием к артисту погасить образовавшуюся задолженность. В учреждении заявили, что Киркоров в своё время взял кредит, однако в какой-то момент перестал исполнять свои обязательства. Изучив материалы дела, суд встал на сторону истца и взыскал с музыканта и его компании «Филипп Киркоров продакшен» по 69,5 млн рублей. Певец подал апелляцию, но не смог добиться отмены решения суда.

Ранее судебные приставы арестовали квартиру звезды «Гардемаринов» Сергея Жигунова, которая находится в центре столицы, из-за того, что артист задолжал банку 38 миллионов рублей. В 2018 году один из банков Волгограда подал в Останкинский районный суд иск в отношении Жигунова. Продюсер взял кредит на съёмки, однако долг выплачивать не стал. Стороны начали судиться. В итоге они заключили мировое соглашение об отсрочке платежа до 31 января 2019 года, которое было проигнорировано звездой, писал NEWS.ru.