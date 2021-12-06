Киркоров собрался судиться с госуслугами из-за подорванной репутации

Певец Филипп Киркоров будет судиться с порталом госуслуг из-за того, что сервис не обрабатывает оплату его штрафов и подрывает репутацию артиста, сообщает «Москва 24». Сами штрафы же, по словам Киркорова, оплачены.

Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я всё всегда оплачиваю. Если вы хотите подробности узнать, какие наши будут следующие действия, то что, например, портал госуслуг не справляется с нагрузкой, то будем подавать встречный иск. Портал госуслуг подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что всё, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас всё чисто, — заявил он.

Ранее сообщалось, что полиция составила на исполнителя 90 протоколов за неуплату штрафов. Как отметили в пресс-службе Таганского суда Москвы, по каждому из документов артисту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Глава движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов предположил, что ПДД нарушал не сам артист, а его водитель, а Киркоров лишь несёт ответственность как владелец автомобиля.