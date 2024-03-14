Киркоров сделал предложение Бузовой Киркоров заявил, что женился бы на Бузовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что женился бы на певице Ольге Бузовой. Он также сделал ряд комплиментов девушке.

Артисты опустились на колени друг перед другом в шоу «Это нормально?». Когда зашла речь о свадьбе, Киркоров сказал, что вовсе не собирается жениться. Тогда Бузова спросила у него разрешения все-таки связать себя узами брака, на что Киркоров отреагировал соответствующим предложением.

Если ты скажешь «да», подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже — то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная! Я готов говорить очень многое! — произнес артист.

Ранее Киркоров нелицеприятно высказался о бывшем молодом человеке Бузовой. Речь идет о Давиде Манукяне (Дава). Так, в эфире шоу «Маска» на НТВ король российской эстрады назвал блогера пираньей. В новом выпуске одна из судей певица Валерия предположила, что Дава скрывается под костюмом Акулы. На это Киркоров ответил, что если в костюме действительно Дава, то он намерен «слить» его из шоу в числе первых.

Манукян же в интервью признавался, что тоже звал девушку замуж. Предложение руки и сердца он сделал спустя три месяца отношений. Он подчеркнул, что решился на подобный шаг первый раз в своей жизни.