Киркоров с детьми и Бузовой в обнимку показался на публике

https://static.news.ru/photo/e8d94fe2-9830-11eb-86d8-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Филипп Киркоров удивил зрителей, появившись на публике с детьми, отцом и Ольгой Бузовой. Певец побывал на премьере мультфильма, где озвучила одну из ролей поющая ведущая.

В последнее время Бузова и Киркоров сдружились и часто появляются вместе на людях. Ведущая гостит у музыканта и частенько признаётся ему в любви. Их дружба началась после клипа, записанного Киркоровым с бывшим бойфрендом Бузовой Давой.

На премьеру мультфильма Бузова пришла с семьёй певца как свой человек.

Вчера всей семьей побывали на премьере мультфильма «100% волк», который озвучили Ольга Бузова, Александр Гудков, Клава Кока. Рекомендую. Понравится как взрослым, так и детям, — написал после артист в Instagram.

Публика отметила, что певец и ведущая «Дома-2» не расставались весь вечер и даже интервью давали вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и телеведущая Ольга Бузова утверждает, что не в обиде на коллегу Ксению Собчак, которая довела её до слёз на церемонии вручения музыкальной премии «Жара» расспросами о бывшем возлюбленном. Звезда «Дома-2» заявила, что за 17 лет в шоу-бизнесе не перестала поражаться таким ситуациям, но научилась стойко их переносить.