https://static.news.ru/photo/3f92e006-ff7a-11e9-8a68-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Музыкальная группа Little Big в 2019 году могла отправиться от России на конкурс «Евровидение», однако опоздала с подачей заявки. Поэтому было принято решение, что представлять страну во второй раз будет певец Сергей Лазарев. Об этом рассказал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.

По словам певца, решение по Лазареву было принято ещё до выдвижения Little Big в качестве возможных кандидатов. Однако до определённой поры выбор оставался секретным. Номер Лазарева при непосредственном участии Киркорова начали готовить заранее, но без публичной огласки.

Вопрос по поводу второй поездки исполнителя на Евровидение поп-король предложил задать телевизионным руководителям. Как отметил Киркоров, в РФ сложился «византийский принцип принятия решений», в том числе и в отношении музыкального конкурса.

Певец сообщил, что уже после начала подготовки номера он получил звонок от шоумена Александра Гудкова. Тот и предложил рассмотреть группу Little Big как возможных участников Евровидения.

Я даже расстроился. Говорю: «Ну что же вы так поздно?!» Мне очень нравятся ребята, но они опоздали. На тот момент телеканал уже попросил меня возглавить творческую группу, чтобы помочь артисту, которого они выбрали, то есть Лазареву, — цитирует Киркорова «МК».

Как ранее передавал NEWS.ru, группа Little Big, которая представит Россию на Евровидении, может привезти победный кубок. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседова подкупили слова солиста группы Ильи Прусихина о том, что они не подведут страну и сделают всё, чтобы представить родину на высоком уровне. По его словам, это заявление напомнило ему панков и «настоящих пацанов».