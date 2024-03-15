Киркоров рассказал о вечеринке по случаю развода с Пугачевой Киркоров устроил вечеринку в честь развода с Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в шоу «Это нормально?» на ТНТ рассказал, что устроил вечеринку по случаю развода с певицей Аллой Пугачевой. По его словам, после расторжения брака пара вместе отправилась в ресторан. Артист вспомнил, что в тот вечер они с экс-супругой смеялись и вспоминали прошлое.

Мы развелись в День театра, в марте, мы отмечали наш развод в хорошем ресторане. Это было очень мило. Вместе [с Пугачевой] и отметили, вдвоем. Определенный прекрасный период жизни закончился. 10 лет мы прожили вместе. Смеялись, веселились, вспоминали, — пояснил Киркоров.

Ранее Киркоров заявил, что женился бы на певице Ольге Бузовой. Он также сделал ряд комплиментов девушке. Артисты опустились на колени друг перед другом в шоу «Это нормально?». Когда зашла речь о свадьбе, Киркоров сказал, что вовсе не собирается жениться. Тогда Бузова спросила у него разрешения все-таки связать себя узами брака, на что Киркоров отреагировал соответствующим предложением.

Кроме того, Киркоров нелицеприятно высказался о бывшем молодом человеке Бузовой. Речь идет о Давиде Манукяне (Даве). Так, в эфире шоу «Маска» на НТВ король российской эстрады назвал блогера пираньей. В новом выпуске одна из судей певица Валерия предположила, что Дава скрывается под костюмом Акулы. На это Киркоров ответил, что если в костюме действительно Дава, то он намерен «слить» его из шоу в числе первых.