Киркоров рассказал о страданиях Бузовой и поддержал Даву песней

https://static.news.ru/photo/786471cc-6fb0-11eb-86ef-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Святой Валентин» российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров решил пролить свет на отношения телеведущей и певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна (Давы), которого опекает не только в профессии, но и в жизни. По словам поп-короля, «всё зашло слишком далеко».

Сначала Киркоров поддержал своего протеже в проекте «Танцы со звездами» и исполнил песню «Немного жаль» для номера Манукяна. А потом рассказал, как ему удаётся не вставать ни на чью сторону в конфликте двух близких ему друзей.

Я же Святой Валентин, я хочу, чтобы все были счастливы. Я люблю и Олю, и Даву. Всё зашло слишком далеко, наговорено очень много глупостей. У каждого своя дорога. Они были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чем я говорю и одному, и второй. Нужно переходить из вражды в дружбу, — рассказал Киркоров порталу «Собеседник.ru».

В пример он привёл свой разрыв с певицей Аллой Пугачёвой и отметил, что им с Примадонной удалось сохранить дружбу после развода.

Сейчас Бузова тяжело переживает расставание с Манукяном. Пара рассталась после новогодних каникул, которые они провели на Мальдивах. Решение прекратить отношения Ольга и Дава приняли в 35-летний юбилей певицы. Они полтора года встречались и даже сыграли свадьбу на экзотических островах. Брак при этом в России действительным не является. Бузова в качестве причины назвала недостойное поведение Давы и обвинила его в рукоприкладстве.

Ранее Бузову заметили в одном из столичных ресторанов, где в этот же вечер оказался её экс-супруг, футболист Дмитрий Тарасов, сообщал NEWS.ru.