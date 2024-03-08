Киркоров раскрыл, как Михалков прервал его страстную ночь с Пугачевой Киркоров: Михалков в 90-х прервал мою страстную ночь с главной артисткой страны

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Российский певец Филипп Киркоров в новом выпуске «ЧБД» поделился пикантной историей из своей жизни в 90-х годах. По его словам, во время романтической ночи с женщиной ему поступил звонок от режиссера Никиты Михалкова, который невозможно было проигнорировать. Певец не стал раскрывать личность своей избранницы напрямую, но намекнул, что речь идет о женщине, чье имя начинается и заканчивается на букву «А». Он охарактеризовал свою возлюбленную как «главную артистку и певицу этой страны».

Про семейную жизнь <...>. Лежим мы, значит, с любимой. Имя на «А» начинается, на «А» заканчивается. Занимаемся любовью <...>. Все было очень красиво, так романтично, — рассказал Киркоров.

В ночь он сделал своей девушке сюрприз — обклеил потолок фосфорными звездами, которые светились в темноте, что было своего рода новшеством. Однако в один момент его телефон стал звонить. Поначалу певец игнорировал звонок, однако настойчивость абонента заставила его взять трубку.

И в это время в самый разгар эйфории начинает вибрировать! Вибрирует и вибрирует. Я понимаю, что Новый год, все звонят, поздравляют <...>. Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит! — продолжил певец.

Исполнитель «Зайки моей» признался, что звонившим оказался Михалков, который хотел ему вручить подарок в виде шкуры медведя, оставшейся после съемок одной из кинокартин.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что Пугачева продолжит выпускать песни, однако большинство поклонников Примадонны может от нее отвернуться. Он предположил, что не все фанаты певицы одобряют ее точку зрения относительно происходящих в мире событий. По мнению Рудченко, выход нового альбома Пугачевой на сегодняшний день не является событием для российского шоу-бизнеса.