Киркоров рассказал, как часто навещает могилу Гурченко

https://static.news.ru/photo/bad81bcc-2716-11eb-a5db-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров в разговоре с журналистами рассказал о своей скорби по ушедшей из жизни артистке Людмиле Гурченко. По словам исполнителя болгарского происхождения, он часто приходит к ней на могилу, стараясь не пропускать ни день рождения, ни день кончины. Киркоров подчеркнул, что только что прилетел из Ростова и сразу же отправился на кладбище.

Как отметил певец, Гурченко была женщиной во всех смыслах этого слова. В том, как она подавала себя и как всегда играла роль голливудской звезды. Певец сказал, что сравниться с ней могла только Любовь Орлова.

Она всегда была рядом. Подставляла в самые непростые моменты своё хрупкое маленькое плечико. Когда она рядом, то ты воскресаешь, как птица феникс из пепла. Я перенял от неё, как надо жить, как себя подавать. Я живу по её советам и жизненным принципам, — заявил артист в эфире телеканала НТВ.

Киркоров добавил, что Гурченко прошла тяжёлый путь, но она навсегда останется великой актрисой театра и кино. Звезды советского и российского искусства не стало в 2011 году. Гурченко было 75 лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, Филипп Киркоров устроил скандал прямо на съёмках новогоднего шоу, нецензурно бранясь на своих помощников. В этот момент певший с ним дуэтом бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян не знал, куда прятаться от гнева звезды.