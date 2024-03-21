Киркоров раскрыл секрет Леонтьева Киркоров рассказал, что Леонтьев давно живет в Москве

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев уже давно живет в Москве, сообщил порталу «7 дней» исполнитель Филипп Киркоров. По словам короля российской эстрады, Леонтьев вернулся из США в Россию месяц назад, но все это время не выходил на публику. При этом Киркоров подчеркнул, что Леонтьев находится в отличном состоянии.

С Валерием Яковлевичем мы общались месяц назад, да. Прекрасно выглядит, в прекрасной форме, глаз горит — уточнил Киркоров.

Артист также назвал Леонтьева мастером экстра-класса и своим учителем. Он добавил, что испытывает искреннюю гордость, когда Леонтьев называет его своим преемником.

Ранее Леонтьев объявил о своем уходе с большой сцены. По словам его концертного директора Бориса Чигирева, причиной такого решения стал возраст артиста. Недавно народный артист России отметил свой юбилей, ему исполнилось 75 лет. Чигирев также добавил, что Леонтьев не планирует никакого прощального тура.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что артист выдвинул условия, при которых он вернется к концертной деятельности на большой сцене. Одним из них, по информации канала, является завершение специальной военной операции. Сам же Леонтьев намерен выступать только в России.