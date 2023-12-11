Киркоров раскрыл правду о своей заднице Киркоров: у меня всегда была аппетитная задница

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров рассказал, что решился воспользоваться услугами пластического хирурга из-за недовольства телом. В подкасте блогера и рэпера Эльдара Джарахова на YouTube певец признался, что во время стрессов и съемок ел много бутербродов и «наел лишнего жиру». По словам звезды, в итоге его избавили от 30 литров жира и сделал ему коррекцию фигуры.

Никаких имплантов на мне нет, ничего нет. У меня действительно всегда была аппетитная задница, была раскаченная грудь и плечи. Просто это все заплыло жиром и, к сожалению, в 56 лет приобрело такие формы, которые я перестал любить на себе, глядя на себя в душе в зеркало. И в один прекрасный момент, 5 декабря, я пришел к фирургу и сказал, что я хочу это сделать и готов это сделать прямо сейчас. И мы это сделали, — заявил Киркоров.

В том же подкасте Киркоров сказал, что совсем не переживает из-за слухов и сплетен по поводу своей персоны. Как отметил певец, обсуждают — значит, завидуют, а раз завидуют — значит, ты добился успеха. Киркоров также признался, что про него ходило много слухов. Среди них есть один, который нравится артисту больше остальных — о том, что он спит в барокамере.