Киркоров раскрыл, как его дети отреагировали на трагедию в «Крокусе» Дети Киркорова узнали из телевизора про события в «Крокусе» и испугались

Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дети испугались, когда увидели по телевизору трагические события в «Крокус Сити Холле», сообщает «Вокруг ТВ». Артист предположил, что увиденное ими может дать закалку и иммунитет, поскольку в настоящее время нужно быть готовым ко всему.

Это могло случиться с каждым из нас. Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему, — сказал он.

Владельцы концертного зала «Крокус Сити Холл» певец Эмин Агаларов и его отец Араз Агаларов ранее посетили вечер памяти жертв трагедии. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель разместил фото, на котором они с отцом стоят в толпе и наблюдают за происходящим.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что российским спецслужбам поименно известны организаторы терактов в стране. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже отмечал осведомленность правоохранителей о том, кто стоит за подготовкой и проведением атак.

30 марта в подмосковном главке МЧС России сообщили, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551. Погибли 144 человека, среди них пятеро детей, уточнили в ведомстве.