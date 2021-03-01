Киркоров сравнил Пугачёву со змеёй на съёмках шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/13be85e0-7b3c-11eb-9384-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov /instagram.com

Певец Филипп Киркоров намекнул на сходство своей бывшей жены Аллы Пугачёвой со змеёй и сделал несколько неоднозначных заявлений в адрес примадонны российской эстрады на съёмках телевизионной программы «Маска» на НТВ.

Киркоров предавался ностальгии во время номера с песней «Куда уехал цирк». 53-летний артист рассказал, что когда услышал эту композицию в телеэфире, она ему очень понравилась. Король российской поп-сцены напомнил и о программе «Новогодний аттракцион», которую вёл Игорь Кио. При этом бывший супруг Пугачёвой совсем забыл, что вместе с Кио программу вела и Алла Борисовна, зато упомянул «других артистов».

Звезда посмотрел и номер Змеи, который впечатлил поп-короля. Он похвалил исполнительницу, а певица Валерия пошутила, что Киркоров «просто хочет на груди змею». В ответ Филипп Бедросович не растерялся и заявил , что змея в его жизни уже была, пишет MK.RU.

В конце января между бывшими супругами назрел конфликт. Об этом рассказала журналист Ксения Собчак. Сама Пугачёва даже отписалась от Киркорова в социальных сетях, несмотря на то что они долгое время сохраняли дружеские отношения.

Киркоров и Пугачёва поженились в 1994 году и прожили вместе до 2005 года. С 2001 года Примадонна закрутила роман с шоуменом Максимом Галкиным, с которым они впоследствии создали семью. При этом Киркоров, Пугачёва и Галкин долго сохраняли дружеские отношения, несмотря на эту историю.

Ранее председатель жюри проекта «Маска» Филипп Киркоров предположил, что в образе Единорога на сцену может выходить певица Наталья Подольская. Участница в образе сказочного героя спела песню Уитни Хьюстон, точно повторяя все вокальные переходы и особенности композиции, сообщал NEWS.ru.